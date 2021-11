شاهد: بايدن يغفو خلال الكلمات الافتتاحية لقمة المناخ.. وهكذا علّق ترمب

لاقى مشهد من قمة العمل المناخي المنعقدة حاليًا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية رواجا واسعا بين المدونين، حيث انتشر مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يغفو خلال الكلمات الافتتاحية.

ويظهر بايدن في الفيديو جالسًا وذراعيه متشابكتين ومستغرقًا في النوم للحظات قبل أن يقترب منه أحد مساعديه لمحادثته وربما لإيقاظه!

وأصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بيانًا أمس الإثنين تعليقًا على لحظات نوم بايدن اعتبر فيه أنه نام في أعمال قمة المناخ لأنه “لا يؤمن في الحقيقة بخدعة التغيرات المناخية”.

وأضاف “لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس الحراري الكاذب. ذهب بايدن إلى أوربا ليقول إن الاحتباس الحراري أعلى أولوية بالنسبة إليه، ثم نام أمام أعين العالم”.

واعتبر ترمب أنه “لن ينام أبدًا أي شخص” خلال مثل هذه الفعالية “في حال وجود تحمس وإيمان حقيقيين لديه بهذه القضية”.

كما أثار المقطع العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المؤلف مارتن نايت “تم الإعلان عن النهاية الوشيكة للعالم، ومع ذلك يشعر زعيم العالم الحر بالقلق الشديد لدرجة أنه يغفو!”.

أما المخرج هاري ميكان فغرد قائلًا “دفاعًا عنه، يبدو وأنه كان يريح عينيه للحظات. إنه يبلغ من العمر 78 عامًا ويقوم بأحد الوظائف الأكثر ضغطًا في العالم. بعد بضعة أيام طويلة من السفر سيحدث هذا لأفضلنا”.

وغرد السعيد شتيه “بايدن كان نائمًا في قمة المناخ وصحا من النوم يصفق فكرني بأعضاء مجلس النواب”.

Pres. Biden apologized at the COP26 Climate Summit on Monday for the Trump administration’s decision to leave the Paris Climate Accords, which he says put the U.S. “behind the eight ball.” Biden signed an executive order to reenter the Paris agreement on his first day in office. pic.twitter.com/YDmVUAWOuT

— CBS News (@CBSNews) November 1, 2021