محررو ويكيبيديا يحاربون المعلومات الخاطئة والتمييز والنازيين

عندما تبحث في الإنترنت، غالبا ما تكون أكبر موسوعة رقمية في العالم (ويكيبيديا) هي النتيجة الأولى التي تظهر في البحث، وهي مصدر لا يقدر بثمن للمعلومات المجانية.

لكن (ويكيبيديا) تكشف أيضا عيوبا بشرية معينة لأن المقالات يمكن نظريا أن يكتبها أي شخص متصل بالإنترنت، بأكثر من 300 لغة.

وتمثل المواضيع مثل التقارير الكاذبة عن وفيات فيروس كورونا والقصص التي تمجد النازيين وغيرها، تحديات لجيش دولي من المتطوعين الذين يديرون عشرات الملايين من المواد المنشورة على ويكيبيديا.

ولذلك، فإن لمنسّقي الموقع، وهم في الغالب متطوعون مجهولو الهوية، دوراً بالغ الأهمية.

يقول علاء نجار الذي يعيش في الشرق الأوسط لكنه يفضل عدم الافصاح عن تفاصيل إضافية من أجل حماية خصوصيته “دائما ما أحمل جهاز الكمبيوتر معي لتعديل ويكيبيديا”.

وقال “أصدقائي يقولون إنه إدمان، لكنني أفضل القول إنه شغف” ويشرح أنه يساهم في 500 مقال تقريبا أسبوعيا، وواجه هذا الطبيب سيلا من المعلومات الصحية المغلوطة بشأن الوباء.

ويذكر علاء في تلك المساهمات، إزالة مقالات تدّعي كذبا أن كوفيد19 قتل مشاهير، أو صفحات تبالغ في عدد الوفيات والإصابات في بعض البلدان.

ويقول نجار الذي حصل العام الحالي على أرفع جائزة للموسوعة عن عمله “أعدت قراءة مئات المقالات أثناء الوباء ورفضت الكثير من التعديلات المضللة أو الخاطئة”.

In the sixth grade, Annie Rauwerda wrote a diary entry about the Wikipedia page on milk. Today, they are the human behind @depthsofwiki — on a noble "quest for useless knowledge". https://t.co/3uspZZwYCI — Wikipedia (@Wikipedia) November 18, 2021

انتقادات إيجابية

وتلقت ويكيبيديا التي احتفلت بعيدها العشرين في يناير/كانون الثاني إشادات لقدراتها في تقصي الحقائق.

ورغم كونه منصة عملاقة، لا يسعى الموقع لجني الأموال حتى لا يتّهم بوضع الأرباح فوق سلامة المستخدم، وهو انتقاد وجّهه سياسيون ومنظمات غير حكومية إلى فيسبوك.

وبدلا من ذلك، تعتمد ويكيبيديا على متطوعين في فرز الكم الهائل من المساهمات، وهي مهمة قد تكون عملا غير مقدّر.

تقول (كسينيا كوفمان) التي تنقح مقالات عن الحرب العالمية الثانية تمجّد دور الجنرالات النازيين والألمان “وصفني أحد المراجعين بالمخربة بسبب إزالة معلومات بلا مصادر”.

If you put all of Wikipedia onto hard drives, how much would it weigh? Turns out it is around 50 kilos, or about 110 pounds. More from @el_pais. https://t.co/kjzNWjNKgM — Wikipedia (@Wikipedia) November 10, 2021

وتتساءل كسينيا التي تعيش في كاليفورنيا لكنها نشأت في الاتحاد السوفياتي “لماذا أتعرض للمقاومة عندما أحاول تصحيح ذلك لإزالة هذه النصوص التي لا تستند إلى مصادر والتي تمجد فقط أبطال الحرب النازيين المفترضين؟”.

ومقالات ويكيبيديا مدعومة بمصادر مكتوبة وموثوقة من الصحافة أو منشورات أكاديمية، وفي هذا تكشف تفاوتات في المجال الفكري بما في ذلك التمثيل غير المتكافئ للمرأة مقارنة بالرجل.

تقول ريبيكا أونيل، وهي متطوعة تقيم في دبلن إنها تكرس نحو 40 دقيقة للمنصة يوميا وترى أن “ويكيبيديا مرآة مزعجة تعكس عدم المساواة المنهجية في مجال المعرفة”.