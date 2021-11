لأول مرة.. عزف النشيد الإسرائيلي داخل القصر الرئاسي في أبو ظبي (فيديو)

نشر السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير الحايك مساء أمس الثلاثاء مقطع فيديو لعزف النشيد الوطني الإسرائيلي “هتيكفاه” داخل ساحة القصر الرئاسي في أبو ظبي.

وكتب السفير الإسرائيلي معلقًا “عزف النشيد الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي لأول مرة في القصر الرئاسي في أبو ظبي. لحظات تاريخية مثيرة”.

ورُفع العلم الإسرائيلي بجانب العلم الإماراتي خلال مراسم اعتماد أوراق أمير الحايك كأول سفير إسرائيلي لدى الإمارات أمام نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان قد تسلم وكيل وزارة الخارجية الاماراتي عبدالله بالهول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نسخة من أوراق اعتماد أمير حايك وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن حايك البالغ من العمر 57 عامًا، شغل عدة مناصب في السابق منها رئيس اتحاد الفنادق، والمدير العام لوزارة الصناعة والتجارة، والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.

وافتتحت الإمارات سفارتها بتل أبيب في شهر يوليو/تموز الماضي، كما افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة إسرائيل في أبوظبي وقنصليتها في دبي في يونيو/حزيران الماضي.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات العام الماضي ضمن ما يعرف باتفاقيات إبراهام بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

Amb. Amir Hayek presents his credentials before UAE VP, PM, and Ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum today.

شاهدوا: السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل في الإمارات يقدم أوراق اعتماده لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم!

