لأول مرة.. عزف النشيد الإسرائيلي داخل القصر الرئاسي في أبو ظبي (فيديو)

نشر السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير الحايك مساء أمس الثلاثاء مقطع فيديو لعزف النشيد الوطني الإسرائيلي “هتيكفاه” داخل ساحة القصر الرئاسي في أبو ظبي.

وكتب السفير الإسرائيلي معلقًا “عزف النشيد الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي لأول مرة في القصر الرئاسي في أبو ظبي. لحظات تاريخية مثيرة”.

ההימנון הישראלי מנוגן בפעם הראשונה בארמון הנשיאותי באבו דאבי.

הדגל הישראלי מתנוסס בפעם הראשונה בארמון הנשיאותי באבו דאבי.

התרגשות שיא.

היסטוריה. pic.twitter.com/Dx19QHrcae — Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) November 16, 2021

ورُفع العلم الإسرائيلي بجانب العلم الإماراتي خلال مراسم اعتماد أوراق أمير الحايك كأول سفير إسرائيلي لدى الإمارات أمام نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان قد تسلم وكيل وزارة الخارجية الاماراتي عبدالله بالهول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نسخة من أوراق اعتماد أمير حايك وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

قدم السفير الإسرائيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة @HayekAmir أمس أوراق اعتماده لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وقال "كان الاحتفال مثيرًا ، فلأول مرة عُزف النشيد الإسرائيلي ورفع العلم في القصر الرئاسي" 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/qqYMkOHUt8 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 16, 2021

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن حايك البالغ من العمر 57 عامًا، شغل عدة مناصب في السابق منها رئيس اتحاد الفنادق، والمدير العام لوزارة الصناعة والتجارة، والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.

وافتتحت الإمارات سفارتها بتل أبيب في شهر يوليو/تموز الماضي، كما افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة إسرائيل في أبوظبي وقنصليتها في دبي في يونيو/حزيران الماضي.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات العام الماضي ضمن ما يعرف باتفاقيات إبراهام بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

Watch:

Amb. Amir Hayek presents his credentials before UAE VP, PM, and Ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum today.

شاهدوا: السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل في الإمارات يقدم أوراق اعتماده لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم!

pic.twitter.com/Bha56OPBLv — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) November 15, 2021