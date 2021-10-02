مصر.. حقيقة فيديو “إطلاق سراح” الداعية محمود شعبان (فيديو)

كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر أن مقطع الفيديو المتداول للشيخ محمود شعبان يتحدث فيه عن فرحته بالخروج من السجن يعود إلى عام 2016 عندما أفرج عنه آنذاك، في حين لايزال قيد الاعتقال ولم يفرج عنه بل صدر قرار جديد بحبسه على ذمة قضية جديدة عقب القرار بإخلاء سبيله قبل أيام.

وتداولت حسابات مصرية على موقع تويتر مقطع الفيديو المضلل الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة ونشر هذا الأسبوع تحت عنوان الإفراج عن الشيخ محمود شعبان.

مقطع مضلل عن الشيخ المعتقل #محمود_شعبان.. وأسرة الداعية تكشف الحقيقة@ajmhashtag pic.twitter.com/Xb2bdE4sc7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2021

وعبّرت أسرة الدكتور محمود شعبان في بيان عبر صفحته على فيسبوك عن شعورها بـ”الإحباط والحزن الشديدين بعد سماعها خبر دخوله في قضية جديدة وهو بريء تماما من جميع الاتهامات التي وجهت له”.

وتابع البيان “بعد أن دخلت الفرحة علي قلوبنا بعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله في القضية 771 لسنة 2019 وبعد أن كنا ننتظره خارج قسم شرطة الزيتون ليعود معنا للبيت فوجئنا بسيارة الترحيلات تعود به مرة أخرى إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة”.

وأفادت أسرة المعتقل أن التهمة الجديدة هي “نشر الفكر التكفيري أثناء التريض داخل السجن” قائلة إنه “اتهام باطل وليس للشيخ أي علاقة به بالمرة وجميع من يعرفه من أصدقاءه أو تلاميذ أو طلبته في الجامعة أو متابعينه يعلمون جيدا أنه بعيد كل البعد عن أي فكر تكفيري”.

وفندت أسرة الشيخ محمود شعبان ادعاء السلطات المصرية بالتوضيح أن الشيخ “مصاب بانزلاق غضروفي ولا يخرج لممارسة الرياضة في باحة السجن كما أنه من أكثر المحاربين للفكر التكفيري داخل السجن وهو نفسه يتعرض للتكفير من أصحاب هذا الفكر”.

وأنكر الشيخ وفق أسرته هذا الاتهام وطلب في محضر التحقيق سماع شهادة عدد من الشيوخ على رأسهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد أبو موسى كبير هيئة علماء الأزهر.

تفاعل واسع

تفاعل عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية الشيخ محمود شعبان عبر وسم باسمه وقال أحمد عبدالله إنها “سياسة تدوير القضايا لحرمان المعتقلين من الإفراج في ظل استراتيجية حقوق الإنسان في أم الدنيا”.

استبشر البعض بإفراج النيابة عن د. #محمود_شعبان لكن الجهات الأمنية أعادت حبسه من جديد، ضمن سياسية تدوير القضايا لحرمان المعتقلين من الإفراج في ظل استراتيجية #حقوق_الإنسان في أم الدنيا.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه340#مقاطعة_المنتجات_الهندية — أحمد عبدالله (@a7medabdullah87) October 1, 2021

وقال الناشط السياسي والحقوقي عمرو عبدالهادي إن خروج الشيخ محمود شعبان كان مجرد بالون اختبار ولم تمض 24 ساعة حتى عاد للمعتقل مرة أخرى، معتقدا أن من نشروا فيديوهات قديمة له ساهموا في إعادة اعتقاله “لأن الضابط أبو 50 % مبيعرفش يفرق بين القديم والحديث لكن القمع أسهل ما يملك”.

وأشارت أسرة المعتقل أنه لم يعد إلى منزله وأن نفس سيارة أمن الدولة التي أوصلته إلى باب مركز الشرطة حيث كانت أسرته بنظارة أعادت أخذه مرة أخرى.

لم اتناول خروج الشيخ #محمود_شعبان لاني كنت مؤمن ان خروجه مجرد بلونه اختبار و سيعود وهاهو لم يمضي ٢٤ ساعه حتى عاد للمعتقل مره اخرى

للاسف ساهم في اعتقاله من نشروا فيديوهاته القديمة من باب الفخر والافتخار لان الضابط ابو ٥٠% مبيعرفش يفرق بين القديم و الحديث لكن القمع اسهل ما يملك — ⒶⓂⓇ عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) October 1, 2021

وأوضح الدكتور محمد الصغير عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه في حين استبشر البعض بإفراج النيابة عن الدكتور محمود شعبان استمرت الجهات الأمنية استمرت في احتجازه ثم وضعت اسمه في قضية أخرى وأعادت حبسه من جديد.

استبشر البعض بإفراج النيابة عن د. #محمود_شعبان لكن الجهات الأمنية استمرت في احتجازه، ثم وضعت اسمه في قضية أخرى وأعادت حبسه من جديد، ضمن سياسية تدوير القضايا لحرمان المعتقلين من الإفراج بعد انتهاء فترة القضية الأولى، وذلك في ظل استراتيجية #حقوق_الإنسان! #الحريه_لكل_المعتقلين pic.twitter.com/uAQwjn2hqF — د. محمد الصغير (@drassagheer) October 1, 2021

واعتبر المغرد شكري الدليمي أن الشيخ محمود شعبان “يعاني من سجون العسكر بدون جرم فقط لأنه لا ينافق العسكر بخطبه في الجمعة”.

#محمود_شعبان

هذا الرجل الصالح احبه في الله

يعاني من سجون العسكر بدون جرم

فقط لاينافق العسكر بخطبه في الجمعه

اعتبره واحد من القديسين سجنه الفايكنج — بجاد شكري الدليمي (@Peaceboxs) October 1, 2021

ورأى أحد الناشطين أن التهمة الجديدة التي وجهت للشيخ محمود شعبان “تلفيق”.

انا كنت عارف ان #محمود_شعبان هيتلفقلة قصية تانية — شبية الريح (@OYrFfcFYMVJVorI) October 1, 2021

وقال آخر إن النظام المصري يزج بكل من “يفهم” في السجن.

النظام المصري مش حابب يكون حد من الشعب فاهم عايزن الشعب يكون

ك الانعام علشان كده لو بتفهم مكانك السجن#محمود_شعبان pic.twitter.com/mh2TUcY6xK — أبوكرتونة (@abo_kartona5h) October 1, 2021

تجديد القضايا

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إخلاء سبيل 4 سلفيين بارزين بينهم معارضون، على ذمة تحقيقات في قضيتين مرتبطتين بالتحريض على العنف.

وقالت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) إن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان.

وأضافت أن القرار جاء لكونه محبوسًا منذ عام 2019 على قضية متهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها، في إشارة لإتمامه المدة الأقصى للحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين.

وكان ناشطون قد أشاروا إلى أن النيابة أعلنت الإفراج عن الشيخ محمود شعبان ومن معه بسبب وصول الحد الأقصى لتجديد مدة السجن الاحتياطي وتوقعوا أن النظام يوجه لهم تهما جديدة.

وليست المرة الأولى التي يخلى فيها سبيل شعبان بعد قضائه فترة في الحبس الاحتياطي، ففي صيف عام 2016 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبيله و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية في اتهامهم بالتحريض على التظاهر أواخر عام 2014 والانضمام لجماعة مخالفة للقانون.