البث الحي
الأخبار|إيران

خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترمب ويتعهد بالثأر

الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي (رويترز)
الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي (رويترز)
22/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202101:19 PM (مكة المكرمة)

نشر حساب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل جنرال إيراني كبير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي” مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الكبير الجنرال قاسم سليماني في الهجوم بالعراق.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك.. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة.

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

ولم يتخذ موقع تويتر أي إجراء فوري واضح بشأن تغريدة خامنئي اليوم الجمعة.

تصاعد حدة التوتر

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018، عندما انسحب ترمب من اتفاق، وقع عام 2015، بين إيران وست قوى عالمية كان يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني.

ودعت إيران إلى الأفعال في هذا الملف “لا مجرد الأقوال” بعد وقت قصير من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقالت واشنطن إنها ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم به.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

إيطاليا تحقّق في وفاة طفلة بسبب لعبة على تطبيق “تيك توك”

تطبيق "تيك توك" يستحوذ على اهتمام الأطفال بشكل قد يعرضهم للخطر (غيتي)

إيران تذكّر بايدن بشروطها للعودة إلى التزاماتها النووية

رئيس الديبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف يدعو الحكومة الأمريكية الجديدة إلى العودة للاتفاقية النووية الموقعة في العام 2015 (غيتي)

مصر.. اللحظات الأولى لانفجار سيارة أسطوانات غاز على طريق سريع (فيديو)

(الجزيرة)

كورونا.. بايدن يعلن تدابير جديدة والاتحاد الأوربي يدعو لتجنب السفر

الرئيس الأمريكي جو بايدن وإجراءات للحد من عدد الإصابات بالفيروس (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: عبد الله الشريف وحكاية الضابط “موافي”

رويترز: كندا ترحّل الآلاف بالرغم من تصاعد جائحة كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (غيتي)

مثال في الإخلاص.. كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام مستشفى لمدة 6 أيام (فيديو)

الكلبة الصغيرة "ونجوك" تنتظر صاحبها أمام المستشفى (مواقع التواصل)

ما هي الآثار النفسية التي يتركها فيروس كورونا؟

فيروس كورونا المستجد يؤثر على الحالة النفسية للمرضى (غيتي)