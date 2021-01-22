خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترمب ويتعهد بالثأر

نشر حساب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل جنرال إيراني كبير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي” مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الكبير الجنرال قاسم سليماني في الهجوم بالعراق.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك.. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة.

🔻انتقام حتمی است قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند.

اگر چه کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد؛ اما بالاخره غلطی کردند، بایستی #انتقام پس بدهند؛ #هم_آمر_هم_قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس بدهند.

۱۳۹۹/۰۹/۲۶ pic.twitter.com/i2DYpPSBhw — KHAMENEI.IR‎ | سایت (@khamenei_site) January 21, 2021

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

ولم يتخذ موقع تويتر أي إجراء فوري واضح بشأن تغريدة خامنئي اليوم الجمعة.

يجب أن يتمّ الانتقام

ممّن أمر ونفّذ اغتيال الشهيد #قاسم_سليماني. pic.twitter.com/WeS5Qk7YIv — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) December 17, 2020

تصاعد حدة التوتر

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018، عندما انسحب ترمب من اتفاق، وقع عام 2015، بين إيران وست قوى عالمية كان يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني.

ودعت إيران إلى الأفعال في هذا الملف “لا مجرد الأقوال” بعد وقت قصير من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وقالت واشنطن إنها ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم به.