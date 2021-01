تقرير: بعد عشر سنوات على الثورة.. تبخر الحريات في مصر

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الذكرى العاشرة لثورة يناير تحل في مصر، وسط حالة من الانسداد السياسي، وتبخر للحريات والمكاسب التي حققتها، عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت الوكالة في تقرير لها بمناسبة ذكرى ثورة يناير، إن حكومة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي (ذو الخلفية العسكرية) لا تدخر جهدا لتجنب تكرار مثل هذا السيناريو وتقمع بقسوة كل أشكال المعارضة. كما تعاني السجون المصرية، من الكثافة العددية بعدما ضمت، نشطاء وسياسيون وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون.

ورصدت الوكالة أشكال مصادرة الحريات في مصر منذ ثورة يناير. وأشارت إلى أنه منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي ( أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر) في العام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيا كل مساحة للحرية.

Hello @Caravan_AUC, do you know #Khaled_Dawoud? An editor who used to welcome dissident views on your platform and adjunct prof @AUC! He is unjustly detained since Sep 2019 for exercising his freedom of expression. Would you say a word to/about him?https://t.co/kFlaWJYDiF

— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) January 19, 2021