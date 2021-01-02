البث الحي
الأخبار|فلسطين

"تيك توك" يحذف حساب شبكة فلسطينية تنشر انتهاكات الاحتلال وتنتقد التطبيع

شعار تطبيق تيك توك (غيتي)
شعار تطبيق تيك توك (غيتي)
1/1/2021

حذفت إدارة تطبيق "تيك توك" الصيني، الجمعة، حساب شبكة إخبارية فلسطينية إثر نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتنتقد التطبيع العربي.

ونقلت وكالة الأناضول عن حمزة الشوبكي، المسؤول عن إدارة حساب "شبكة قدس الإخبارية" على "تيك توك"، أن التطبيق الصيني حذف حسابهم دون سابق إنذار.

وأضاف الشوبكي أن "المحتوى الذي داوم الحساب المحذوف على نشره يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع العربي مع إسرائيل".

وطالب إدارة "تيك توك" بالتراجع عن خطوة حذف حساب الشبكة، لأن استمرار ذلك "يعني دخوله في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم إسرائيل".

وأوضح الشوبكي أن الحساب، الذي تم إنشاؤه بداية العام الماضي، نشر أكثر من 1200 فيديو وكان يتابعه نحو 50 ألف متابع وحقق حوالي 7 ملايين مشاهدة.

من جانبه، قال مدير مركز "صدى سوشال" الحقوقي إياد الرفاعي، إن "حذف حساب شبكة القدس يشكل مرحلة جديدة بالنسبة إلى المحتوى الفلسطيني على التطبيق".

وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يعتبرون تطبيق "تيك توك" مساحة للهروب من القيود التي تضعها التطبيقات الأمريكية على المحتوى الفلسطيني".

وأعرب الرفاعي عن اعتقاده بأن يكون "كثرة البلاغات على الفيديوهات التي ينشرها" الحساب وراء حذف الحساب، وقد يكون الأمر بسبب تواصل جهات نافذة مع إدارة التطبيق وطلبها حذف الحساب".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

جيروزاليم بوست: عشرات الإسرائيليين هربوا مخدرات إلى الإمارات للاحتفال بالعام الجديد

يقول التقرير إن نحو 8 آلاف إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي (رويترز)

مسلمو سريلانكا: الحرق القسري لجثث موتى كورونا دوافعه سياسية

سريلانكيون يحتجون على قرار الحكومة حرق جثث المتوفين بفيروس كورونا (غيتي)

سهى عرفات تنفي تبرئتها إسرائيل من تهمة قتل زوجها

سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع التواصل)

رويترز: احتجاز الشهود في قضية اغتصاب يخيم بظلاله على حركة "مي تو" المصرية

مصر تسلمت 3 متهمين من الإنتربول في قضية جريمة الفيرمونت (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

النيران تشتعل فجأة في شعر مطربة مشهورة أثناء جلسة تصوير (فيديو)

احتراق شعر مطربة خلال غنائها (مواقع التواصل)

وداع مهيب لحاتم علي في دمشق.. ورسالة مؤثرة من جمال سليمان (فيديو)

المخرج السوري الراحل حاتم علي (مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية)

نهر النيل وباريس ليلا ضمن أفضل 20 صورة من الفضاء

صورة للأرض مع القمر من الفضاء (وكالة ناسا)

وثائق الأرشيف البريطاني تكشف تقييما سلبيا بحق "الفرعون المصري".. ماذا فعل مبارك؟

وثائق الارشيف البريطاني وصفت الرئيس المصري الراحل بالفرعون الذي ظل يتفرج على بلده وهو يغرق (غيتي)