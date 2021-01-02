"تيك توك" يحذف حساب شبكة فلسطينية تنشر انتهاكات الاحتلال وتنتقد التطبيع

حذفت إدارة تطبيق "تيك توك" الصيني، الجمعة، حساب شبكة إخبارية فلسطينية إثر نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتنتقد التطبيع العربي.

ونقلت وكالة الأناضول عن حمزة الشوبكي، المسؤول عن إدارة حساب "شبكة قدس الإخبارية" على "تيك توك"، أن التطبيق الصيني حذف حسابهم دون سابق إنذار.

وأضاف الشوبكي أن "المحتوى الذي داوم الحساب المحذوف على نشره يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع العربي مع إسرائيل".

وطالب إدارة "تيك توك" بالتراجع عن خطوة حذف حساب الشبكة، لأن استمرار ذلك "يعني دخوله في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم إسرائيل".

وأوضح الشوبكي أن الحساب، الذي تم إنشاؤه بداية العام الماضي، نشر أكثر من 1200 فيديو وكان يتابعه نحو 50 ألف متابع وحقق حوالي 7 ملايين مشاهدة.

من جانبه، قال مدير مركز "صدى سوشال" الحقوقي إياد الرفاعي، إن "حذف حساب شبكة القدس يشكل مرحلة جديدة بالنسبة إلى المحتوى الفلسطيني على التطبيق".

وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يعتبرون تطبيق "تيك توك" مساحة للهروب من القيود التي تضعها التطبيقات الأمريكية على المحتوى الفلسطيني".

وأعرب الرفاعي عن اعتقاده بأن يكون "كثرة البلاغات على الفيديوهات التي ينشرها" الحساب وراء حذف الحساب، وقد يكون الأمر بسبب تواصل جهات نافذة مع إدارة التطبيق وطلبها حذف الحساب".