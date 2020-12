عبر أنابيب تمر بتركيا.. أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا (فيديو)

أعلنت أذربيجان، الخميس، أنها بدأت تسليم أولى شحنات الغاز إلى أوربا من حقل شاه دنيز في بحر قزوين، عبر "ممر الغاز الجنوبي".

وقالت شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) في بيان "لأول مرة في التاريخ وصل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى السوق الأوربية من خلال خط أنابيب مباشر".

Today the last segment of the Southern Gas Corridor – Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) started transporting commercial gas from Azerbaijan. For the first time in history, Azerbaijan's natural gas reached the European market through a direct pipeline connection.

