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عبر أنابيب تمر بتركيا.. أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا (فيديو)

وفقا للتقديرات، يحتوي حقل "شاه دنيز" على نحو تريليون متر مكعب من الغاز (فيسبوك)
وفقا للتقديرات، يحتوي حقل "شاه دنيز" على نحو تريليون متر مكعب من الغاز (فيسبوك)
31/12/2020

أعلنت أذربيجان، الخميس، أنها بدأت تسليم أولى شحنات الغاز إلى أوربا من حقل شاه دنيز في بحر قزوين، عبر "ممر الغاز الجنوبي".

وقالت شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) في بيان "لأول مرة في التاريخ وصل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى السوق الأوربية من خلال خط أنابيب مباشر".

ونقل موقع "بلومبرغ" عن بيان مشترك لشركتي "سوكار" و"بريتيش بتروليوم" البريطانية العملاقة أن ضخ الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز في بحر قزوين بدأ الخميس إلى إيطاليا واليونان وبلغاريا.

وتكلف مد "ممر الغاز الجنوبي"، الذي ينقل الغاز من بحر قزوين إلى أوربا، 33 مليار دولار. واستغرق بناء الخط، الذي يمر تحت مياه البحر الأدرياتيكي، سبع سنوات. ويشمل الممر حقل شاه دنيز وأكثر من ألفي ميل من خطوط الأنابيب التي تربط بحر قزوين بأوربا عبر جورجيا وتركيا.

ويرى خبراء أن الغاز الأذربيجاني يمثل تهديدا للغاز الروسي الذي يعتبر مصدرا مهما للطاقة في أوربا.

ويعمل الاتحاد الأوربي منذ سنوات على تقليل الاعتماد على روسيا، التي توفر ما يعادل نحو ثلث إمدادات الغاز في المنطقة.

وستواصل أذربيجان ضخ عشرة مليارات متر مكعبة من الغاز إلى أوربا كل عام على مدار السنوات الخمسة والعشرين القادمة، منها ثمانية مليارات إلى إيطاليا، ومليار لكل من اليونان وبلغاريا.

وتم اكتشاف حقل "شاه دنيز" العملاق قبالة سواحل أذربيجان الغنية بالطاقة عام 1999، ووفقا للتقديرات، يمثل حقل "شاه دنيز" أكبر مكمن للغاز في أذربيجان، إذ يحتوي على نحو تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وملياري برميل من المكثفات.

وتقول أذربيجان إنها تعتزم تصدير الغاز إلى المزيد من الدول في أوربا في المستقبل مع بدء الإنتاج من المزيد من الحقول في بحر قزوين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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