كورونا.. 24 دولة تعلق رحلات الطيران مع بريطانيا بعد الإعلان عن السلالة الجديدة

في خطوات متسارعة أعلنت 24 دولة حتي الآن؛ تعليق الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا، وذلك بعد إعلان لندن الجمعة الماضية، انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة".

فيما أعلن عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم دراسة تعليق رحلات طيرانها أيضا من بريطانيا.

ويأتي الإعلان عن السلالة الجديدة بعد مرور عام من ظهور كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي قبل أن تصبح وباء يتفشى في كافة أنحاء العالم.

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن:

فرنسا

أعلنت فرنسا أمس الأحد، أنها ستوقف جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد الإثنين بما في ذلك الرحلات "المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد".

ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بلا مرافقة، بينما تعمل شركات لنقل البضائع بجد عبر القناة قبل أيام من انسحاب بريطانيا نهائيا من البنى التجارية للاتحاد الأوربي.

وقال مكتب رئيس الوزراء جان كاستيكس إن مهلة 48 ساعة ستوفر وقتا لتنسيق استجابة الاتحاد الأوربي المشتركة، التي ستسمح في نهاية المطاف بالسفر من المملكة المتحدة لاستئناف "الاختبار الإجباري عند المغادرة".

ألمانيا

علقت ألمانيا جمع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة منذ مساء أمس الأحد وقال وزير الصحة ينس شبان؛ لتلفزيون "آ ار دي" أن هذا الحظر يستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر كمرحلة أولى. ولا يشمل القرار الألماني رحلات الشحن الجوي.

وتوقع مصدر حكومي تمديد فترة التعليق لنهاية يناير حيث قال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية؛ بأن برلين تعمل بالفعل على إجراءات "لتمديد التعليق خلال كانون الثاني/يناير، عندما يعني انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي أنها لن تخضع بعد الآن لقواعد الاتحاد الأوربي التي تسمح بحظر الطيران.

إيطاليا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إنه وقع مرسوما "يمنع الرحلات الجوية من بريطانيا ويمنع دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام الـ 14 الماضية إلى إيطاليا".

وأضاف البيان الذي صدر مساء الأحد؛ أن أي شخص موجود حاليا في إيطاليا وسافر أخيرًا من بريطانيا يجب أن يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة عن رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيرا من بريطانيا.

أيرلندا

كما آنضمت أيرلندا إلي القائمة حيث أعلنت منع جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارًا من من اليوم الإثنين ولمدة 48 ساعة على الأقل.

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

كندا

وبدأت منذ مساء أمس تطبيق قرار الحكومة بحظر جميع رحلات الطيران القادمة من بريطانيا ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو "إن الذين وصلوا من بريطانيا الأحد سيخضعون لفحوص ثانوية وإجراءات متقدمة".

هولندا

قالت الحكومة الهولندية إن جميع رحلات الركاب من بريطانيا إلى هولندا تم حظرها حتى الأول من يناير/كانون الثاني.

كما حظرت منذ الأحد نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية، وذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد.

بلجيكا

قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو لقناة "في آر تي" التلفزيونية إن جميع رحلات الطيران والقطارات من بريطانيا إلى بلجيكا عٌلقت منذ مساء الأحد لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد.

النمسا

فيما أعلنت وزارة الصحة النمساوية مساء أمس (الأحد) أن فيينا تعمل على وضع تفاصيل بشأن حظر السفر من بريطانيا.

عبوات من لقاح مودرنا المضاد لكورونا (رويترز)

السويد

أعلن وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ إن البلاد "تستعد" لحظر دخول الأشخاص من بريطانيا "في أسرع وقت ممكن"، أن البلاد ستعلن موقفها من تعليق رحلاتها مع بريطانيا اليوم (الإثنين).

فنلندا

أعلنت وكالة تراخيص النقل "ترافيكوم" مساء الأحد أنه لن يُسمح لرحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة بالهبوط في فنلندا لمدة أسبوعين اعتبارًا من منتصف اليوم الإثنين.

سويسرا

علقت سويسرا رحلاتها الجوية مع كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس منذ مساء أمس الأحد حتى إشعار آخر.

دول البلطيق

علقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة. وستسمح ليتوانيا للرحلات الجوية بالتوجه إلى بريطانيا لكن إستونيا ولاتفيا أوقفتا هذه الرحلات أيضًا.

ومنعت لاتفيا حركة نقل ركاب الحافلات والعبارات أيضًا من المملكة المتحدة وإليها، في حظر يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين ويستمر حتى نهاية العام.

بلغاريا

قالت الحكومة البلغارية مساء أمس الأحد الحجر الصحي لمدة عشرة أيام لأي شخص يصل من المملكة المتحدة، كما أنه ستبدأ من اليوم الإثنين تطبيق قرارها بشآن تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها وذلك حتى 31 من يناير/كانون الثاني.

رومانيا

دخل قرار رومانيا صباح اليوم الإثنين حيز التنفيذ وذلك بشأن تعليق رحلاتها الجوية من بريطانيا وإليها وذلك لمدة أسبوعين.

كرواتيا

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن بلاده "ستعلق موقتا حركة النقل الجوي للركاب لمدة 48 ساعة" منذ اليوم (الإثنين).

تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تعليق بلاده الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك حيث تم اكتشاف تسع إصابات بالسلالة الجديدة، وهولندا وجنوب أفريقيا وذلك لإشعار آخر.

إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن وزارة الصحة الإيرانية أمرت بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتلقى لقاح كورونا (وسائل التواصل)

إسرائيل

قالت إسرائيل إنها تمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب أفريقيا؛ وقالت أن هناك قواعد صارمة للإسرائيليين العائدين من تلك الدول، وتتمثل في حجزهم في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي.

السعودية

أوقفت السعودية منذ الأمس الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

كما ناشدت كل من وصل إلي أرضها قادما من أوربا منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

الكويت

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول "العالية الخطورة" ورحلات الطيران المحظورة.

السلفادور

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيله في تغريدة على تويتر إن أي شخص كان في بريطانيا أو جنوب أفريقيا خلال الأيام الثلاثين الماضية لن يُسمح له بدخول البلاد.

هونغ كونغ

أعلنت هونغ كونغ في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأثنين؛ أنها ستحظر كل الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد فيها.

وأوضحت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحفيين " لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة إلى هونغ كونغ من المملكة المتحدة".

بينما أعلنت عدد من الدول -من بينها مصر- دراسة تعليق رحلاتها كذلك مع بريطانيا خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين وسط حالة من التوتر بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، واتخذت الحكومة قرار مفاجئ الجمعة بالإعلان عن دخول عدد من المناطق المرحلة الرابعة من انتشار الفيروس كما أعلنت عن قلقها جراء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.