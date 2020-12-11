تايم الأمريكية تختار جو بايدن وكامالا هاريس "شخصية العام"

حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على لقب "شخصية العام" الذي تمنحه مجلة تايم- لعام 2020.

واختارتهما المجلة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الخميس-بالتوقيت المحلي- من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس دونالد ترمب.

Time magazine has named President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris its “Person of the Year” for ''showing that the forces of empathy are greater than the furies of division.'' https://t.co/MTykPNChfa — The Associated Press (@AP) December 11, 2020

وقالت تايم في لمحة عن بايدن وهاريس نشرتها على موقعها الإلكتروني مع الإعلان عن فوزهما، إن انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز النوع الاجتماعي والعرق.

وأضافت "أمريكا اشترت ما كانا يبيعانه.. فبعد أعلى نسبة مشاركة للناخبين في قرن من الزمان، حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق بايدن على ترمب بنحو سبعة ملايين صوت".

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

كامالا هاريس

كامالا هاريس أمريكية، لأم من أصول هندية وأب من جامايكا، وخلال نشأتها، تواصلت مع جذورها الهندية، حيث رافقت أمها في زيارات إلى الهند، لكنها تقول إن أمها انغمست في ثقافة سكان أوكلاند السود.

مكّنها أصلها المزدوج من الوصول إلى قلوب أعراق شتى في المجتمع الأمريكي، وتنظر إليها المناطق التي شهدت تغيرا ديموغرافيا سريعا – بما يكفي لتغير سياسات تلك المناطق – باعتبارها رمزا يُطمح الوصول إليه.