تايم الأمريكية تختار جو بايدن وكامالا هاريس "شخصية العام"

حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على لقب "شخصية العام" الذي تمنحه مجلة تايم- لعام 2020.

واختارتهما المجلة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الخميس-بالتوقيت المحلي- من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس دونالد ترمب.

Time magazine has named President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris its “Person of the Year” for ''showing that the forces of empathy are greater than the furies of division.'' https://t.co/MTykPNChfa

— The Associated Press (@AP) December 11, 2020