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تايم الأمريكية تختار جو بايدن وكامالا هاريس "شخصية العام"

مجلة (تايم) تختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس "شخصية العام" (رويترز)
مجلة (تايم) تختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس "شخصية العام" (رويترز)
11/12/2020

حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على لقب "شخصية العام" الذي تمنحه مجلة تايم- لعام 2020.

واختارتهما المجلة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الخميس-بالتوقيت المحلي- من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس دونالد ترمب.

وقالت تايم في لمحة عن بايدن وهاريس نشرتها على موقعها الإلكتروني مع الإعلان عن فوزهما، إن انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز النوع الاجتماعي والعرق.

وأضافت "أمريكا اشترت ما كانا يبيعانه.. فبعد أعلى نسبة مشاركة للناخبين في قرن من الزمان، حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق بايدن على ترمب بنحو سبعة ملايين صوت".

كامالا هاريس

كامالا هاريس أمريكية، لأم من أصول هندية وأب من جامايكا، وخلال نشأتها، تواصلت مع جذورها الهندية، حيث رافقت أمها في زيارات إلى الهند، لكنها تقول إن أمها انغمست في ثقافة سكان أوكلاند السود.

مكّنها أصلها المزدوج من الوصول إلى قلوب أعراق شتى في المجتمع الأمريكي، وتنظر إليها المناطق التي شهدت تغيرا ديموغرافيا سريعا – بما يكفي لتغير سياسات تلك المناطق – باعتبارها رمزا يُطمح الوصول إليه.

المصدر : رويترز

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