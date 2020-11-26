ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن "حركة حماس في (قطاع) غزة، طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية".

ونقلت القناة السابعة العبرية الخاصة عن ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، قوله خلال جلسة أمام الكنيست (البرلمان) إن "حماس تمتلك صواريخ كروز وذخائر عنقودية للمرة الأولى".

وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين "نتنياهو و(وزير الدفاع بيني) غانتس يخفيان ذلك عن الجمهور عبر الرقابة العسكرية"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في الجنوب هو التخلي عن سكان غلاف غزة (الإسرائيليين في المستوطنات على حدود غزة)".

وتأتي تصريحات ليبرمان في وقت تزداد فيه المعارضة لنتنياهو، في ظل اتهامات الفساد الموجهة إليه، وما يقول الكثير من الإسرائيليين إنه إخفاق حكومي في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اعتبر ليبرمان أن نتنياهو يدفع نحو خلق أزمة حول الميزانية من أجل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لتفادي تسليم رئاسة الحكومة (بالتناوب) إلى غانتس.

وقالت القناة إن شلومو قراي عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، رد قائلا إن "ليبرمان يبيع أمن إسرائيل بسياسات رخيصة، هذا عار".

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إلى "تصعيد المقاومة" ضد إسرائيل، ردا على قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني نور جمال شقير، عند أحد الحواجز شرق مدينة القدس، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس على معبر الزعيم.

وعادة ما تطلق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين عزل، لا سيما على المعابر والحواجز في القدس والضفة الغربية، بزعم محاولة دهس أو طعن مستوطنين.