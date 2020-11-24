بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على أموال 285 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال "الإخوان المسلمين"، على ضوء اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري.

ونقلت صحيفة "الشروق" الخاصة عن مصادر قانونية أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضت بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها؛ استجابة لطلب من لجنة حصر وإدارة أموال "الإخوان المسلمين".

وأوضحت أن القرار يشمل المنع من التصرف في الأموال والممتلكات والأسهم والسندات في البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم.

وتضم القائمة 285 شخصا، منهم إعلاميون معارضون بالخارج مثل معتز مطر، وعبدالله الشريف، وهشام عبدالحميد، ومحمد ناصر، حسب المصدر ذاته.

كما ضمت القائمة 3 شركات هي "شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل"، و"شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية"، و"شركة نوفو كير للتجارة والتوكيلات".

وفي مارس/آذار الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج الرئيس الراحل محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وشددت على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.

وفيما يلي الأسماء الواردة في القائمة كما نقلتها صحيفة الشروق المصرية:

١- رمضان حسن عبد الراشد محمد

٢- حسني عطية خلف أبو المعاطي القص

٣- رمضان الشحات رمضان جادو

٤- وجدي عيد منصور عابدين

٥- خيرى سعد السيد إبراهيم

٦- محمود على عبد الواحد عبده

٧- إبراهيم محمد إبراهيم طه

٨- سرور محي الدين على سيد أحمد الخطيب

٩- غازي السيد غازي فودة

١٠- طاهر سميح طاهر عسكر

١١- حسن عبد العزيز حسن منصور

١٢- علي السيد محمد إبراهيم عابيد

١٣- عصام السيد علي أبو حارس

١٤- طارق فرج عبدالغني محمود

١٥- رضا رمضان السيد عبد الرحمن السماك

١٦- محمد حامد شحاتة يوسف الملاح

١٧- مختار مهدي علي الجزيرى

١٨- أحمد محمد عبد المعز سعفان

١٩- شريف مختار محمد شاهين

٢٠- رضا محمد مصيلحي خليل

٢١- محمد علي أحمد علي وهب

٢٢- أيمن فكري عبدالعظيم حسن هوانة

٢٣- ناصر عبدربه السيد إبراهيم

٢٤- مصطفى أحمد محمد أحمد ندا

٢٥- عادل محمد مصطفى مصطفى جلهوم

٢٦- فارس سمير أحمد عواد

٢٧- رضا عبد الفتاح إبراهيم الفرماوي

٢٨- عاطف أبو العزم عبد الرحمن نصر

٢٩- شريف السيد عبد العال إبراهيم

٣٠- شريف إبراهيم شحاتة زلط

٣١- أحمد السيد عبد العزيز عبيد

٣٢- عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم شعبان

٣٣- صابر إبراهيم فهيم العراق

٣٤- محمد محمد أحمد أبو علي

٣٥- محمد سعد عمر الصردي

٣٦- الحسيني محمد عباس أحمد

٣٧- ربيع إسماعيل سيد علي

٣٨- أمجد فتح الله عبدالحليم أحمد

٣٩- منال محمد فتحي مهدي

٤٠- أسماء هاشم عبد الغني عامر

٤١- محمد محمد محمد الأصنعي

٤٢- جمال محمد علي إبراهيم

٤٣- محمود محمد عبد الحكيم إمام

٤٤- رفاعي فوزي رفاعي محمد

٤٥- عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد مرسي

٤٦- وجيه أحمد رشيد توكل

٤٧- محمد مصطفى محمد الأكرادي

٤٨- طه محمد السعيد عبد العظيم جوده

٤٩- هناء إبراهيم الدسوقي الصادق خير الله

٥٠- وليد السيد محمد عبد الجليل

٥١- إسماعيل العزب اسماعيل ضيف

٥٢- راضي منصور ابراهيم خليل

٥٣- جلال عبد الرازق محمود بركات

٥٤- أحمد محمد محمود محمد

٥٥- حمدي عبد اللطيف سلامة النجار

٥٦- عماد عبد السميع محمود شهاب الدين

٥٧- محمود سعيد عطية موسى دهيم

٥٨- عبد الله عباس آمين محمد

٥٩- خالد محمد تاج الدين حسن شلبي

٦٠- الحسن محمد تاج الدين حسن شلبي

٦١- عبد الرحمن السيد محمود عزت ابراهيم

٦٢- محمد السيد السيد الجيوشي

٦٣- محمد رأفت عبد الفتاح عيسوي حويت

٦٤- فادية أمين إبراهيم علي

٦٥- شيرمين محمد عبد الله طه محمود شحاتة

٦٦- محمد ناصر علي عبد العظيم حسن

٦٧- معتز محمد عليوة محمد إبراهيم من مطر

٦٨- عبد الله محمد أحمد الشريف

٦٩- هشام عبدالله عبد الدايم محمد

٧٠- محمد صلاح الدين سعد محمود علي

٧١- هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد

٧٢- أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش

٧٣- سامي كمال الدين رياض سنجاب

٧٤- أحمد سمير أحمد مجدي

٧٥- محمد عثمان ماهر محمد عقل

٧٦- محمد عبد القادر احمد شومان

٧٧- محمد أحمد محمد خليل

٧٨- باسم محمد رأفت عبد الفتاح حويت

٧٩- سمير تحسين عبدالحليم عفيفي

٨٠- عادل ابراهيم وفا حسن

٨١- رفعت احمد احمد منصور

٨٢- أحمد رفعت احمد احمد منصور

٨٣- محمد عوض عبدالعال عبد الحميد

٨٤- سامح بدري محمد سعيد

٨٥- هاشم سيد محمد إبراهيم

٨٦- محمد محمود شيمي سليم

٨٧- أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

٨٨- مصطفى الأمير حمدان محجوب

٨٩- ربيع سيد محمد عثمان

٩٠- محمد أحمد محمود احمد يعقوب

٩١- مصطفي عثمان السيد حمد

٩٢- عرفه جبريل محمد جاد

٩٣- محمد عبد الرازق سيد احمد ابراهيم

٩٤- محمد سعدي ربيع احمد

٩٥- إبراهيم أبو السعود محمد محمود

٩٦- أحمد عبدالوهاب موسي علي

٩٧- أحمد جابر احمد جاد

٩٨- أحمد جمال رجب خطاب

٩٩- عبدالحليم عوض الله علي هلال

١٠٠- فؤاد محمود محمد زغلول

١٠١- عمر فؤاد محمود زغلول

١٠٢- محمد السيد عبد الفتاح محمد امام

١٠٣- نعماني عبدالحميد نعماني محمد الجوهري

١٠٤- عبدو عبدو عبد الحي شلبي

١٠٥- حمدي كامل حسين حسن

١٠٦- شريف عبدالمنعم القناوي أحمد

١٠٧-طارق على سيف علي

١٠٨- فاطمة أحمد إبراهيم علي عامر

١٠٩- حسام الدين أحمد محمد سلمان

١١٠- أبو اليزيد سعيد محمد الرزاق

١١١- عمر مصطفى كامل سليمان

١١٢- نبيلة حمد محمد حمد شمام

١١٣- رأفت علي عبد العزيز على البحراوي

١١٤- علاء محمود محمود عبد الجواد وهبه

١١٥- أحمد محمد عبد الحفيظ هديب

١١٦- عمر مصطفى كامل سليمان

١١٧- عاشور حسين رجب عبد المجيد

١١٨- سيد محمد حماده عويس

١١٩- أحمد سيد عبد العزيز سعيد

١٢٠- أبو زيد محمد محمد الطنوبي

١٢١- فرحات فؤاد فرحات الديب

١٢٢- خالد عبد اللاه أحمد زايد

١٢٣- عبد الفتاح فرج موسى سليمان دشيش

١٢٤- عبد الغني إسماعيل عبد الغني القرشي

١٢٥- محمد علي الروبي ديهوم

١٢٦- عدلي سعد إبراهيم القريشي

١٢٧- خالد محمد محمد بسطويسي أبو هرج

١٢٨- محمود إبراهيم رمضان عامر

١٢٩- عبد الله فتوح خليل عقدة عمارة

١٣٠- محمد أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوي

١٣١- محمد إبراهيم محمد عبد المنعم نور الدين

١٣٢- سامح إبراهيم إبراهيم العباسي

١٣٣- أماني رزق إبراهيم حسين أبو زيد

١٣٤- أشرف باهي الدين محمود عياد

١٣٥- محمود السيد إبراهيم شرف

١٣٦- محمد عادل عبد الغفار كشك

١٣٧- عزت صبري يوسف حسن جوده

١٣٨- أسامة عبد العزيز أحمد رضوان

١٣٩- أحمد سعيد الشحات خليل قاسم

١٤٠- أسماء محمود عبد الغني شعيب

١٤١- محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم

١٤٢- محمد هشام السيد محمد نصر

١٤٣- ياسمين محمد عبد اللطيف الشوني

١٤٤- إيناس صلاح زين الدين مرسي

١٤٥- محمود علي محمد نصر

١٤٦- عادل بهنسي محمد بهنسي

١٤٧- محمد إبراهيم أحمد حسين

١٤٨- نهال إبراهيم محمد حسن طعيمة

١٤٩- عبد الحكيم عامر أحمد خليل

١٥٠- تهاني محمد عبد المقصود عوضين

١٥١- أيمن شمس الدين محمد الفقي

١٥٢- أماني صبحي محمد علي سلامة

١٥٣-عبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني

١٥٤- هشام راشد عبد المولى إبراهيم

١٥٥- منال عبد السلام عبد الغني عبد الكريم

١٥٦- حسني راغب أحمد مصطفى جبريل

١٥٧- حنيفة أبو اليزيد بيومي عمارة

١٥٨- أحمد محمد فهمي إبراهيم الزايدي

١٥٩- إيمان محمود محمد أحمد البدوي

١٦٠ – صلاح الدين محمد علي محمد

١٦١ – سميحة محمود غريب على

١٦٢- مجدي باهي محمد إبراهيم

١٦٣- مني شبل البنداري على

١٦٤- عصام على إبراهيم علي خليل

١٦٥-صفاء محمد علي السيد ناصف

١٦٦- شعبان محمود أحمد عبد الغفار

١٦٧- أسماء حسين علي عطا

١٦٨- عزوز عبد الحليم مرسي سلطان

١٦٩- انتصار عبد الوهاب عباس شعراوي

١٧٠- محمد ربيع محمد حماد

١٧١- أمل محمود إبراهيم مطر

١٧٢- أيمن محمد قنديل ربيعي قنديل

١٧٣- إيناس عبد الحليم أحمد عبد الحليم

١٧٤- مجدي جمعة عبد الغني محمد محمود

١٧٥- ناهد حامد بدوي محمد حسين

١٧٦- تامر أحمد منصور البرشومي

١٧٧- أميرة محمود حسن أحمد

١٧٨- سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار

١٧٩- ميرفت أحمد محمد أحمد

١٨٠- عبد الخالق متولي عبد السميع متولي

١٨١- هدي السيد عبد القادر عبد العال

١٨٢- أشرف صالح دسوقي عفيفي

١٨٣- سومية محمد عبد الفتاح سليمان

١٨٤- حسام محمد رفعت إبراهيم محمد

١٨٥- نجلاء مرسي محمود قاسم

١٨٦- محمد عبد الرؤوف محمد شحاته

١٨٧- هدي محمد مصطفى الصراف

١٨٨- علاء الدين السيد إبراهيم حسين

١٨٩- مرفت محمد محمد جنيدي

١٩٠- عماد على موسى المكاوي

١٩١- عبد الجليل علي المرسي بدوي

١٩٢- العربي أحمد محمد غراب

١٩٣- محمد محمد السيد موسى

١٩٤- عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح حجازي

١٩٥- أيمن محمد عبد الحميد الصاوي

١٩٦- مصطفي علوي مصطفى السكري

١٩٧- ايناس ابو الفتح محمد محروس

١٩٨- علي عباس محمد بركات

١٩٩- حافظة طه محمد علي

٢٠٠- حازم محمود علي زناتي

٢٠١- مها محمد فهيم الرفاعي

٢٠٢- مدحت كمال خاطر الشربيني

٢٠٣- مني محمد خضر مصطفى

٢٠٤- جمال محمد علي زايد

٢٠٥- هناء يحي آمين زهره

٢٠٦- جمعه محمد محمد فرحات

٢٠٧- هويدا عبد الحكيم محمد عمر

٢٠٨- محمد سعد عبد الوهاب البحر

٢٠٩- فتوحات عبد الوهاب عبد الوهاب البحر

٢١٠- محمد أحمد محمد حماد

٢١١- بسمه عبد الحميد عبد الخالق الزاملي

٢١٢- يحي محمد تحسين كامل الاشقر

٢١٣- إيمان محمد حسن ابو الجود

٢١٤- محمود فهمي محمود حجازي

٢١٥- فاطمه مسعود محمود ابراهيم

٢١٦- إبراهيم كمال محمد البشتاوي

٢١٧- مرفت محمود عبد العزيز معروف

٢١٨- محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي

٢١٩- رضا توفيق محمود نصار

٢٢٠- أحمد جمال عثمان صالح عبيه

٢٢١- إبرار هشام زكي مطاوع

٢٢٢- حسن سالم حسن السيد دياب

٢٢٣- هنا حسن سعد محمد الطبال

٢٢٤- طارق علوي الدسوقي شومان

٢٢٥- اسماء احمد منصور هلال

٢٢٦- أسامة فوزي علي التمساح

٢٢٧- رجاء عاشور سليمان غانم

٢٢٨- عبدالله محمد علي النحاس

٢٢٩- أمينة عبد الرحمن السعيد السيد

٢٣٠- محسن خلف عبد الوهاب محمد

٢٣١- محمود محمد محمد الفضالي

٢٣٢- مسعد إبراهيم مسعد أبو سمرة

٢٣٣- السيد السيد إبراهيم العفيفي

٢٣٤- السيد محمد محمد السباعي

٢٣٥- فاطمه السيد الصاوي مصطفى كشك

٢٣٦- السيد محمد بخيت عبد الجواد

٢٣٧- الطاف الرفاعي صبح صبح

٢٣٨- جلال عبدالسميع عبدالسلام جبريل

٢٣٩- جيهان محمد توفيق الرودي

٢٤٠- أحمد محمد أحمد البيلي

٢٤١- أمل محمد اسعد طه زهران

٢٤٢- عوضه محمد محمد أبوطالب الحوت

٢٤٣- مصطفى بكر محمد الحوت

٢٤٤- فاطمة يسري محمد عوض رماده

٢٤٥- إسلام محمد محمود عبدالرحمن المناخلي

٢٤٦- عصام عبدالوهاب عبدالكريم أحمد أبو الدواهي

٢٤٧- حمادة عبدالعزيز عتريس عطوة

٢٤٨- محمد عيد عبدالعال حسن

٢٤٩- سمية سيد عبد النبي عياد

٢٥٠- محمود محمد محمود سعد بعجر

٢٥١- هاني يوسف جابر إبراهيم محمد

٢٥٢- محمد إبراهيم محمد ابو زيد

٢٥٣- ياسر ممدوح محمد سليمان

٢٥٤- محمد عزب يوسف مصطفى مرسي

٢٥٥- عبدالله حامد زكي عبدالمتعال

٢٥٦- علاء الدين سيد رمضان مرسي

٢٥٧- طاهر الجالي طاهر عبدالمقصود عبداللا

٢٥٨- عبدالعاطي عبدالمجيد عبدالعاطي الفيومي

٢٥٩- طارق محمد موسي علي

٢٦٠- ياسر السيد متولي طاهر

٢٦١- خالد غنيم السيد سالم عايدية

٢٦٢- يوسف محمد يوسف محمد العتيق

٢٦٣- سامي علي سعيد علي عبدالباري

٢٦٤- حسين سامي حمدي السيد العتيق

٢٦٥- عبدالباسط السيد حسين بلال

٢٦٦- رأفت محمد إبراهيم الموافي

٢٦٧- إبراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم سيد احمد

٢٦٨- عبد المقصود متولي عبد المقصود السيد

٢٦٩- كامل السيد عبد الجواد على موسى

٢٧٠- حامد محمود مصطفى أبو زيد

٢٧١- عماد حسن حسين حسن شنب

٢٧٢- خالد محمود أحمد صادق

٢٧٣- ممدوح فؤاد على سيد أحمد الواو

٢٧٤- محمد محمود علي عبد القادر

٢٧٥- نانسي محمد سيف اليزل خليفة

٢٧٦- مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٧- محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٨- هبة عبد الفتاح محمود عبد الرحمن عزام

٢٧٩- عبد الرحمن محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٠- أحمد محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨١- عاصم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٢- مريم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٣- جيهان أحمد فوزي عبد الفتاح القاضي

٢٨٤- أيمن رزق فتحي محمد مجر

٢٨٥- عبد العزيز إبراهيم عبده بدر سعيد