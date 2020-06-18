الصراع في ليبيا
الجمعة 19 يونيو 2020 09:50

صحفي ليبي: محمد بن زايد حدثنا طويلا عن "الخطر الإسلامي" (فيديو)

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
رويترز
قال الصحفي الليبي محمود شمام (الموالي السابق للواء المتقاعد خليفة حفتر)، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، خصّص ساعة كاملة -في أول لقاء لهم به- من حديثه للتحذير من "الخطر الإسلامي".

وأضاف شمام في لقاء تلفزيوني أن الدول المجاورة التي تهتم بالشأن الليبي، موقفها غير مبني على مرجعيتها بقدر ما هو مبني على مصالحها الخاصة، لذلك تهتم السعودية والإمارات بالساحل الليبي. 

لقاء مع الصحفي الليبي محمود شمام والحديث عن الصراع في ليبيا

 

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا مليشيات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. 

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المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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