"مهزوم يشترط على المنتصر" مؤتمر السيسي وحفتر يثير سخرية مواقع التواصل
وأعلنت قوات الوفاق الوطني هزيمة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ لتتغير معادلة الأحداث لصالح قوات الوفاق، لكن حفتر أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل بحديثه عن شروط.
واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.
دائما المنتصر هو من يملي شروطه— AHMED RAYAN (@AhmedAl42147454) June 6, 2020
الف مبروك احرار ليبيا
النصر في ليبيا والفرح في قلوب احرار العالم#السيسى #ليبيا#حفتر #ليبيا_تنتصر #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/1tQoM0Sl2n
المتحدث باسم الجيش الليبي - عقيد طيار محمد قنونو :— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 6, 2020
ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات
نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة و حزم لمطاردة ميليشياته الارهابية الهاربة.. و الميدان ميدان
نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها#انتصرت_طرابلس pic.twitter.com/8K5muOJa6O
مساحة الأراضي التي حررتها قوات الجيش الليبي خلال 72 ساعة الماضية تعادل 3 أضعاف مساحة دولة #الامارات العربية 😎— عبدالسلام الراجحي (@fblGHEZPBFjXtAf) June 6, 2020
طبعا باستثناء جزرها المحتلة من #إيران 😉#ليبيا_تنتصر#طرابلس_المحروسة#طرابلس_تنتصر#ترهونة
حفتر طالع من مصر يطالب تركيا التوقف على إرسال الأسلحة !!!؟— Mohammed BZ (@93_m1) June 6, 2020
عدد المدرعات التركية : 50 مدرعة
عدد "الغنائم" من المدرعات الإماراتية والأردنية في ليبيا : +85 مدرعة
السيسي يطلب بوقف إطلاق النار في ليبيا ..— دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) June 6, 2020
طيب السؤال بقى لو كان حفتر هو اللي محقق انتصارات كنت هتطلب وقف إطلاق النار يا ريس. ؟ 😊
الشئ الوحيد اللى خرجت منه من مؤتمر :— Khaled Elserty (@K_H_A_L_E_D_44) June 6, 2020
( السيسي - حفتر - عقيلة )
ومطالبتهم لجيش الوفاق بتسليم سلاحه ...
إنهم متابعين جيدين لصفحة الأستاذ مصطفى بكرى
وشدّد المشري على رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبًا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح، وقال إن حفتر بات من الماضي ولا مكان له في أية مفاوضات مقبلة.
قيادي في ميليشيا #حفتر الإنقلابية يعترف بهزائمهم .. ويصرخ : أين #الامارات .. أين #مصر .. أين #السعودية .. أين #فرنسا ..#ليبيا #ليبيا_تنتصر #عملية_بركان_الغضب pic.twitter.com/kI3V91q9lz— جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 6, 2020
اللي معاه قرش محيره يجيب طيارات لحفتره 😂😂 #ليبيا pic.twitter.com/E4uh0AxhAO— مزجنجى (@elnggar_saeed) June 5, 2020
حفتر زمانه..😂😂#ليبيا_تنتصر #ليبيا pic.twitter.com/imdjTXckMP— فارس Faris (@aissamreda) June 6, 2020
من جانبه، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.
After this speech did #حفتر think #اوردغان care about #السيسي all the best for#Libya #ليبيا #ليبيا_تنتصر pic.twitter.com/hzjWMt3EbU— ﮼🇬🇧أحمد (@A_ALSHARIF__) June 6, 2020
وقال السيسي (في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع حفتر ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح) إنه اتفق مع معهما على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
أعلن عبدالفتاح السيسي اليوم السبت عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة"لحل الأزمة الليبية.وقال إن المبادرة تتضمن وقف النار وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.— جمال عبد العظيم (@xbg_l) June 6, 2020
والسؤال هو:كيف لشخص ساعد في تأجيج خلاف الأشقاء في
ليبيا أن يتحول إلى داعية سلام؟وهل هي مبادرة للسلام أم
لتغطية هزيمة حفتر؟
#السيسى يدرك جيدا أن "النموذج" الذي أسسه للحكم في مصر ويريده في ليبيا هو نفسه "النموذج" الذي يخيف الليبيين ويقاومونه ، ويقاتلون لمنع تشكل مثيله في #ليبيا ، والليبيون يفهمون جيدا ما يريده السيسي وبن زايد، لذلك ليس #حفتر وحده الذي سيخرج حتما من مستقبل ليبيا ، فسيأخذ السيسي في يده !— جمال سلطان (@GamalSultan1) June 6, 2020
#السيسي يستقبل حفتر وعقيلة صالح بالقاهرة ويعلن اطلاق مبادرة قال انها ليبية-ليبية لوقف اطلاق النار— Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) June 6, 2020
كيف تكون المبادرة ليبية-ليبية والحاضر فيها طرف واحد هو الجنرال المنقلب حفتر؟
ولماذا لا تأتي المبادرات الا عند هزيمته ؟
ولماذا لا يكون وقف اطلاق النار الا عندما تنتصر الحكومة الشرعية؟
ما يسمى بمبادرة #السيسي لحل اللازمة الليبية وبحضور #حفتر وعقيلة صالح...— د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 6, 2020
تذكرني بالآية الكريمة حين أدرك فرعون الغرق:
"حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"
فاتكم القطار!
وأضاف السيسي أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.
السيسي لما يواجه عزل بدون سلاح يقتلهم ويقول اصل أنا مش بتاع كلام وسياسة— Waleed Sharaby (@waleedsharaby) June 6, 2020
ولما يواجه رجال بسلاحهم يطلق المبادرات ويدعو الى وقف إطلاق النار ويبقى بتاع كلام وسياسة.
الرد على مبادرة #السيسي جاء سريعا للغاية من المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا: لا مكان لـ #حفتر في أي مفاوضات قادمة.— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 6, 2020
تاريخ عريق للدبلوماسية المصرية دمره نظام السيسي !
بعد أن وزع على كل المصريين بالعدل ذهب مصر وآثارها وقصورها وأتى بالمليارات المنهوبة المهربة إلى بنوك أوروبا وأمريكا..— من وحى اللحظة (@almonady5) June 6, 2020
😂😂😅
((السيسيي: يجب أن توزع الثروات الليبيية توزيعاً عادلاً على كل المواطنين))
ما نفع يخربها بالحرب قلك نجرب بالمبادرات! https://t.co/cggzgdSQ86— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) June 6, 2020
حفتر طالع من مصر يطالب تركيا التوقف على إرسال الأسلحة !!!؟— Mohammed BZ (@93_m1) June 6, 2020
عدد المدرعات التركية : 50 مدرعة
عدد "الغنائم" من المدرعات الإماراتية والأردنية في ليبيا : +85 مدرعة
من جانبه، قال حفتر "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5"، وقال صالح إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، على حد تعبيره.
أين أنت يا حمرة الخجل ؟!— وطن يعني سجن (@quality1144) June 6, 2020
لما تكون عامل فيها الكبير بقى
وعامل مؤتمر لفض النزاع
وانت أساساً طرفاً أصيلاً في النزاع وإشعاله
ومكلف نفسك وعامل مؤتمر والعالم يشاهدك
ويأتي الطرف التاني في النزاع يرفض بيانك
بل ويرفض تدخلك أصلاً !!
دا يبقى قذف جبهة جو أرض 😂#ليبيا#حفتر #السيسي pic.twitter.com/6gpNtpaqfD
وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.
السفير الليبي في باريس يبارك الانتصارات بعد نوم 14 شهرا.. اتوقع رسائل مباركة حتى من عبدالله الثني الايام القادمة.. و مع ذلك #ليبيا_تنتصر pic.twitter.com/Zz54ggg4ji— Ashraf Shah (@AshahAshraf) June 6, 2020
#عاجل— Guma El-Gamaty (@Guma_el_gamaty) June 6, 2020
معلومات موثوقة بأن مجرم الحرب #حفتر المتواجد حاليا في #مصر لن يعود نهائيا الى #ليبيا وان اقامته النهائية قد تكون في #الأردن. ومعلومات من داخل القرية السكنية #رأس_لانوف تؤكد فرار ارتال من مليشيات حفتر في اتجاه الشرق تزامنا مع تحرير #سرت وعودتها لحضن الوطن.#ليبيا_تنتصر
وانتهى هجوم حفتر بتراجع قواته شرقًا، واستعادة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف مدن الغرب الليبي كافة، وبدء هجوم على سرت (شرقي البلاد).