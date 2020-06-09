الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:14
شاهد: قناة ليبية تبث مقطع فيديو يثبت تورط الإمارات بالحرب في ليبيا
بثت قناة "ليبيا الأحرار" مقطع فيديو يظهر لأول مرة عسكريين إماراتيين من داخل منظومة الدفاع الجوي "بانتسير" الروسية برفقة ليبيين من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
ويسمع في المقطع ما يبدو أنه تدريب وتوجيه من قبل الضباط الإماراتيين لعناصر قوات حفتر على استخدام المنظومة الروسية.
فيديو حصري وخاص يكشف لأول مرة ضباطا إمارتيين من داخل منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-S1" روسية الصنع وهم يقومون بتوجيه عناصر من مليشيات #حفتر ويدربونهم على المنظومةhttps://t.co/JtCCxouXa2— Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) June 8, 2020
وتمكنت قوات حكومة الوفاق من تدمير أعداد كبيرة من المنظومة الروسية خلال الأسابيع الماضية أثناء استعادتها للسيطرة على مدن الغرب الليبي وقاعدة الوطية.
المصدر
الجزيرة مباشر