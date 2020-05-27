كورونا يحصد أرواح 3 أشقاء في مصر وشاب يستغيث: أنا بموت (فيديو)
ففي بورسعيد نشر مصاب كورونا بمستشفى المبرة استغاثة قائلا "أنا بموت ومش عايز منكم إلا الدعوة"، شاكيًا الإهمال وعدم العلاج.
"أنا بموت ومش عاوز منكم إلا الدعوة".. مصاب كورونا بمستشفى المبرة في بورسعيد يشكو من الإهمال وعدم العلاجتم النشر بواسطة الجزيرة - مصر في الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٠
كثير من المصريين يلجؤون هذه الأيام إلى وسائل التواصل الاجتمتاعي لبث استغاثاتهم ومناشداتهم للمسؤولين، مما يعكس ما تعانيه المنظومة الصحية المصرية في ظل تفشي وباء كورونا.
وفي محافظة الشرقية توفي ثلاثة أشقاء من قرية الرحمانية، بعد إصابتهم بفيروس كورونا دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما قرر المحافظ فتح تحقيق بالواقعة.
سقطوا واحدًا تلو الآخر دون إنقاذ.. وفاة 3 أشقاء من قرية الرحمانية بالشرقية بفيروس كورونا، والمحافظ يقرر فتح تحقيق في ملابسات وفاتهمتم النشر بواسطة الجزيرة - مصر في الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠٢٠
ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.
كما توفي العشرات من المسؤولين المصريين والأطقم الطبية بسبب عدم وجود وسائل الحماية اللازمة للوقاية من العدوى أثناء أداء عملهم.
وعبر عدد كبير من أفراد القطاع الصحي المصري، عن مخاوفهم مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بين صفوف الأطباء والتمريض، في ظل عدم توافر المعدات اللازمة لحمايتهم وتعنت وزارة الصحة معهم.
ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.
غياب الأطباء خوفا من انتشار العدوى بعد إصابة طبيب بـ #الكورونا بمستشفى الزقازيق الجامعي.. الناس في المستشفى تستغيث هنموت بالكورونا ومحدش هنا!— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 27, 2020
هذه هي المعايير والحرفية العالمية التي يدير بها #السيسي الأزمة👇 pic.twitter.com/xc1tAXpt2N
وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتسائل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟
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