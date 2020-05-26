فيروس كورونا
الثلاثاء 26 مايو 2020 11:59

استغاثات المصريين تتوالى.. هل بدأ القطاع الصحي في الانهيار؟ (فيديو)

استغاثات عدة مواطنين مصريين بسبب عدم وجود أماكن بالمستشفيات لمرضى كورونا
استغاثات عدة مواطنين مصريين بسبب عدم وجود أماكن بالمستشفيات لمرضى كورونا
مواقع التواصل
كثير من المصريين يلجأؤون هذه الأيام إلى وسائل التواصل الاجتمتاعي لبث استغاثاتهم ومناشداتهم للمسؤولين، مما يعكس ما تعانيه المنظومة الصحية المصرية في ظل تفشي وباء كورونا.

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

ففي سوهاج اشتكى أحد المواطنين من عدم توافر أماكن بمستشفى الحميات التي امتلأت عن آخرها بالمصابين قائلا "احنا وصلنا لحالة الدمار والانهيار للمواطن السوهاجي".

وأضاف أنه لا يوجد استقبال لمرضى جدد حاليا، ولا توجد تحاليل للمرضى المشتبه بإصابتهم.

وتابع قائلا إن من يموت هناك لا يجد من يغسّله، وتتصل إدارة المستشفى بأهله لتولي تغسيله، مما ينذر بكارثة صحية كبيرة.

ويصرخ المواطن مستغيثا: ماذا يفعل مرضى كورونا بسوهاج؟ إلى أين يلجؤون للتشخيص والعلاج والعزل؟ هذا حق المواطن على الدولة، لابد من توافر مستشفيات أخرى وفتحها للمواطنين.

وتتوالى استغاثات المواطنين، حيث تشتكي مواطنة أخرى من حي العمرانية في محافظة الجيزة، وتبكي بمرارة شديدة بسبب تدهور حالة أبيها وأمها وعمها، وتقول إنها لا تعرف ماذا تفعل لهم الآن، فهي تعطيهم جميع الأدوية الموصي بها ولا تحسن.

وتتوسل الفتاة أن يستجيب لها أي مسؤول قبل فوات الآوان قائلة "حد يلحقني أبوس إيديكم أبويا وأمي وعمي هيروحوا مني، أي حد يشوف الفيديو يلحقني"، مطالبة بتوفير أسرّة للعلاج من فيروس كورونا بعد رفض مستشفيات العزل استقبالهم.

وتستغيث مواطنة أخرى من مدينة طنطا بمحافظة الغربية،وتحكي معاناة زوجها بعد دوامة مدتها 20 يومًا بعد تشخيص خاطئ، وإهمال طبي، وتردد بين المستشفيات دون جدوى.

كما تشتكي إلى جانب معاناتها من مرض زوجها من أن لا دخل لهم ولا معاش، وهي أم لثلاثة أطفال.

وفي سياق متصل توفى الصحفي أيمن عبدالحميد بجريدة الوفد إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان موجودا بمقر عمله قبل وفاته بيوم واحد.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز  الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتسائل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رصدها في أول تفشي وباء كورونا في مصر؟

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، عن تسجيل 702 إصابة و19وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصبح  إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الآن هو 17967 حالة، منها 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة، حسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

المصدر
الجزيرة مباشر
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