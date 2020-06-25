وزير الغلابة: "باسم عودة" صورة من قريب!!
لم يكن السبب في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي إنه فشل، فها هي تجربة نجاح نرويها بعد قليل، وهي تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، لعلها تفسر لماذا يتم التنكيل بصاحبها الدكتور باسم عودة وزير التموين، من خلال وضعه في سجن انفرادي، ومنع عنه الزيارة لسنوات طويلة.
ولنجاح التجربة، فإن هناك من يعتقد أن الدكتور عودة دخل الوزارة في بداية تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، في حين أن عمره في الوزارة ليس أكثر من ستة أشهر حيث عُين في 6 يناير/ كانون الثاني 2013 حتى 03 يوليو/تموز 2013.
وقد دخلت معه الوزارة مساعداً له ومديراً لمكتبه، ويمكنني عرض قصة النجاح هذه التي كنت شاهداً عليها من قريب، وذلك بمناسبة مرور سبع سنين على الانقلاب العسكري، الذي انتهت فيه هذه التجربة الناجحة وزج بالوزير في السجن.
دخل الدكتور باسم عودة الوزارة في ظل سيطرة الدولة العميقة على الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية، وقام بتحديد أهم أربعة ملفات حساسة في حياة المواطنين، وأعد خطة عاجلة لبدء تنفيذها لصالح عموم الشعب وهو يدرك صعوبة المعركة مع المتنفذين والمفسدين داخل الدولة العميقة، والملفات هي:
1- تنفيذ منظومة الخبز الجديدة
2- رفع جودة السلع التموينية
3- ضبط منظومة البنزين والمنتجات البترولية
4- تطوير وتنشيط قطاع التجارة الداخلية
وقد حدث ما توقع إذ تعرض لهجوم شديد من الإعلام الموالي للدولة العميقة، ومن جماعات الفساد سماسرة الدعم، وجرى حرق ديوان الوزارة، ورغم ذلك نجح في أن يفجر مفاجأة في وجه أعداء النجاح، وأنصار الثورة المضادة، إذ أسس مدرسة علمية لإدارة ملفات وزارة التموين، حققت نجاحا باهرا بشهادة كل المصريين المؤيدين والمعارضين علي السواء.
بدأ باسم عودة بتطبيق منظومة الخبز ليحصل المواطن علي رغيف الخبز بكرامة تليق به بعد ثورة يناير، فقضى على ظاهرة طوابير الخبز "القاتلة" التى راح ضحيتها بالفعل عدد من المواطنين في عهد حسني مبارك، وجعل رضا المواطن على جودة المنتج هو الشرط الأول والأخير لصرف أصحاب المخابر لقيمة الدعم عن طريق منظومة الكروت الذكية التي تقوم بحصر الكميات المباعة من الخبز فقط وليس المنتجة، وهذا باتخاذ قرار بأن يكون الدعم المقدم لرغيف الخبز على المنتج النهائي المباع بالفعل للمواطنين وليس على الدقيق كما كان في السابق، وبذلك أصبح فرضاً على أصحاب المخابز خبز الكمية المصروفة لهم من الدقيق بالكامل بجودة وموصفات مرضية للمواطن، ومن نتائج هذا القرار أيضا وفرعودة بهذه المنظومة 3.4 مليون طن من الدقيق المتسرب للسوق السوداء و11 مليار جنيه كانت تهدر فى تسريب القمح من المطاحن والدقيق من المخابز للسوق السوداء، من غير أن يلزم المواطن حدا أقصى لعدد أرغفه الخبر، وبدون أن يعمد لتخفيض وزن الرغيف كما فعل النظام بعد الانقلاب العسكرى في 3 يوليو/تموز 2013، والذى خفض وزن الرغيف بنسبة 25%، من 120 غراما إلى 90 غراما، ووضع حدا أقصى هو خمسة أرغفة للفرد.
عمل عودة أيضا على تحقيق تطبيق الكرامة الإنسانية التي طالب بها المصريون في ثورة يناير، فمنع إضافة دقيق الذرة إلي رغيف الخبز، مما حسّن جودته على نحو رفع من جودة الخبز التمويني لتليق بالكرامة الإنسانية، كما حافظ بهذا القرار على صحة المصريين من الإصابة بالسموم الفطرية الموجودة فى دقيق الذرة لعشرات السنين والتى تسبب سرطان الكبد. وقرر عودة أيضا أن يكون الحق لكل المواطنين في الخبز والبوتاجاز فأصدر قرارا بصرف الخبز وأسطوانات البوتاجاز لجميع المواطنين بالدولة ولا يشترط أن يكون ممن يحمل بطاقة تموينية بما فيهم المغتربون بين المحافظات، عن طريق استحداث بطاقة صرف خبز للمغتربين، بمعنى أن الاهل يقومون بصرف حصتهم بالمحافظة المقيمين بها وهو يصرف بالمحافظة التي يعمل ويقيم بها.
وحتى يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز في أربع سنوات، طالب عودة بضرورة تشكيل لجنة من عدد من الوزارات لإدارة موسم الحصاد، ورفع سعر التوريد لصالح المزارعين المصريين إلى 400 جنيه للأردب لأول مرة في تاريخ القمح المصرى، ليتوجه الدعم للفلاح المصري نفسه وليس للمزارع الأمريكي أو الأوكراني كما كان يحدث على مدي نصف قرن. وأعلن عن مسابقة بين المحافظات وصرف جائزة قدرها مليون جنيه لاكثر محافظة تقوم بتوريد قمح محلي للوزارة، مما جعل كل محافظ حريص بشدة على تسهيل الخدمات للفلاحين حتى يتمكنوا من توريد أكبر قدر من القمح للوزارة.
وقام باعتماد حملة إعلانية بالتلفزيون المصري لحث الفلاحين من خلال فيديوهات تمثيلية قصيرة، لتوريد إنتاجهم من القمح للوزارة بشكل مباشر وحفظ أموالهم من جشع التجار. وقامت الوزارة بإنتاج أغنية جديدة لموسم حصاد القمح، وترتيب حضور الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاحتفال بدء موسم الحصاد ببرج العرب بالإسكندرية.
كل هذه الإجراءات والقرارات التي تم العمل عليها بكل جهد جعلت هذا الموسم من أفضل المواسم التي مرت على مصر في زراعة القمح خاصة الكميات التي تم توريدها من الفلاحين لوزارة التموين بشكل مباشر.
وتحقيقا للعدالة الإجتماعية وإنصاف المزارعين الفقراء عمد باسم عودة إلى تطبيق منظومة القمح التى سمحت باستلام 3.7 مليون طن من المزارعين المصريين، على أن يتم تسليمهم ثمن القمح في أقل من 24 ساعة، وبدعم من الدكتور مرسي إكراما للمزارع المصري، وبدون زحام أمام الشون أو تأخير فى استلام ثمن القمح في حين كانوا يقفون في السابق أمام شون القمح ثلاثة أيام كاملة، ولا يتقاضون ثمنه إلا بعد عدة أسابيع إن نجحوا أصلا في بيعه للحكومة مباشرة ولم يبيعوه للتجار بثمن بخس!!
وبقرار ذكي سدد الوزير عودة ضربة قاتلة للدولة العميقة، بإعلان منع استيراد القمح الأجنبى من أول فبراير/شباط 2013 ولمدة ستة أشهر، قبل موسم حصاد القمح المحلي بشهرين كاملين حتي نهاية موسم الحصاد، وبما أن مصر تعد أكبر دولة في العالم تستورد القمح، فقد هز هذا القرار بورصة القمح العالمية، وتسبب في خفض سعر القمح المستورد بواقع 70 دولارا للطن الواحد، مما وفر لميزانية الدولة وقتها أكثر من ملياري جنية من الميزانية المعتمدة لاستيراد القمح من الخارج لسد الفجوة بين الكمية المنتجة والمطلوبة، بالإضافة إلى تحقيق هدفين في آن واحد على المستوى الداخلي للدولة:
الأول: أعطى الفرصة لتفريغ الصوامع المعدنية الحديثة، التي خصصها نظام المخلوع حسني مبارك لتخزين القمح الأجنبي فقط رغم سوء جودته، واستخدمها في تخزين القمح المحلي لتكون أول وآخر مرة يخزن القمح المصري في هذه الصوامع الحديثة، بعد أن كان يخزن في الشون الترابية ويترك عرضة للحشرات والمطر والشمس غارقا في مياه الصرف الصحي.
الهدف الثاني: فقد أغلق الباب على الفاسدين من التجار بمنع خلط القمح المحلى العالي الجودة بالمستورد الرخيص الفاسد، وهي عملية قذرة معروفة من العهد البائد بـ "تدوير القمح" والتربح من فوارق الأسعار علي النحو الذي حدث الموسم الماضي، إذ استلمت وزارة التموين مليوني طن من القمح الأجنبي على أنه قمح محلي بعلم الوزير وكذلك رأس النظام الفاسد، ما كبد الدولة ملياري جنيه فروق أسعار بين القمح المحلي والأجنبي.
في المقابل لم ينطق الجنرال عبد الفتاح السيسي بأي كلمة عن الاكتفاء الذاتي من القمح مطلقا طوال فترة حكمه، بل إن وزير تموينه السابق خالد حنفي اعتبر أن كون مصر أكبر مستورد قمح في العالم "نقطة قوة". وقال “لا يجب أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، وليس من مصلحة مصر أن تكتفي ذاتيا من القمح”، وقفز بالاستيراد إلى 12 مليون طن، بزيادة 70%.
وفي عهد السيسي انتكست المساحات المزروعة بالقمح، وكشف تقرير رسمي صادر عن شؤون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، التابع لوزارة الزراعة في 2016، عن تراجع بمقدار 500 ألف فدان عن العام السابق بنسبة 16%، وجاء تقرير نفس الجهة، هذا العام، كاشفا عن تراجع آخر بلغ 269 ألف فدان عن العام السابق بنسبة 11%. وفي الموسم الماضي 2017، أعلن خالد حنفي عن استلام 5.2 ملايين طن من المزارعين، ليكشف النائب العام عن توريدات وهمية بنسبة 40% من الكمية وخلط القمح المستورد بالمحلي، وتدخلت مؤسسة الرئاسة التي تدعي محاربة الفساد لغلق الملف، واكتفى النظام بإقالة الوزير بدلا من محاكمته.
تعهد د. باسم عودة بدعم من الرئيس محمد مرسي بالاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات، وزادت المساحة المزروعة بنسبة 10%، والإنتاجية بنسبة 30%، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية.
وقد شهدت بنفسي وكنت حاضرا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة بين الدكتور باسم عودة وممثل وزارة الزراعة الامريكية بالقاهرة، وهو يقول للدكتور باسم: هذا قرار خاطىء يتسبب لكم في الكثير من المشاكل، وأنت تحلم إذا فكرت بالوصول لحلم الاكتفاء الذاتي من القمح، وكان رد الدكتور عليه: أني من شباب ثورة يناير وتعلمت منها أن الاحلام يمكن أن تتحقق، وأنتم يجب أن تعلموا أن مصر بعد الثورة مختلفة تماما عن مصر قبل الثورة، وأنا أشترط عليك وعلى أي دولة تورد لنا القمح ثلاثة شروط كي أفضلها في التوريد، وهي ( الجودة – السعر- أن توفر لي صوامع للتخزين على أرضها، ويتم شحن الكميات المطلوبة على دفعات حتى أتمكن من تخزين القمح المحلي بالصوامع، وحتى انتهي من مشاريع الصوامع الجديدة بالدولة)، وأكد كذلك أنه مضى عهد تخزين القمح المستورد بالصوامع، والمحلي على التراب، وانصرف الرجل وهو مصدوم من رد الدكتور، وبعد يوم اتصل بالوزير وقال لقد وافقت الحكومة الأمريكية على الشروط الثلاثة.
وأوقف استيراد مليون طن في موسم الحصاد، ولم تزد فاتورة الاستيراد في عهده عن سبعة ملايين طن.
وفي أحد حقول القمح بقرية بنجر السكر، التابعة لمحافظة الإسكندرية، افتتح مرسي موسم حصاد القمح وقال بين المزارعين "الفلاح المصري في عين الشعب المصري، ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه".
اعتمد الدكتور باسم خطة وميزانية من الحكومة لإنشاء عدد من الصوامع الضخمة بالمحافظات الأكثر انتاحية لمحصول القمح وقام بالفعل في افتتاح عدد من الصوامع التي تم النتهاء من انشائها بعدد من محافظات مصر
كشف حادثة انهيار صومعة قمح قبل فترة قريبة عن أن تكلفة إنشاء الصومعة بلغت 20 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير لإنشاء صومعة صغيرة سعتها التخزينية 5 آلاف طن فقط، بينما في الفترة التي تولى فيها الدكتور باسم عودة وزارة التموين، كانت تكلفة إنشاء الصومعة التي تصل سعتها إلى 60 ألف طن لا تزيد عن 80 مليون جنيه، وبعد الانقلاب تدخلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الإشراف على مشروع إنشاء الصوامع وزادت التكلفة إلى 180 مليون جنيه، ثم تضاعفت التكلفة بعد ذلك.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على إنشاء الصوامع من دون خبرة سابقة، وبالأمر المباشر، ومن دون إشراف من مكتب استشاري مستقل، وفي مناخ غابت عنه الشفافية ومبدأ المحاسبة وبالتالي فإن انهيار صوامع القمح سوف يتكرر.
في عهد الرئيس مرسى والوزير عودة أيضا تم اعتماد اتفاق مع شركة (المقاولون العرب) لتطوير كافة الشون الترابية المكشوفة حتى تكون جميع الشون خرسانية ومظللة مما تسبب في توفير ما يقرب من20% من إجمالي القمع المخزن بها كان يهدر بسبب الخلط بالتراب وعبس الطيور
- منع باسم عودة خلط زيت التموين بزيت الصويا الرديء، وأوقف استيراد "كواسح" الزيت وأصر على توفير زيت "عباد الشمس" النقي بدون خلط وبسعر 3 جنيهات للمواطن ولا تزيد تكلفته على الدولة عن 9 جنيهات بدلا من 12 جنيه للتر، وهو الإنجاز الذي أشار إليه للقاضي في المحاكمة التي ظهرت في وسائل الإعلام.
- تشدد "عودة" فى مواصفات الأرز التموينى ورفض استلام الأنواع المكسرة أو استيراد الأرز الفلبيني الرديء، وهو ما يعمد إليه النظام الحالي دون مراعاة لذوقيات المواطن المصري الذي تعود تناول أرز بلاده الجيد. كما أوقف عودة تسليم السكر بوزن 800 غرام وأصر على أن يكون وزن العبوة 1000 غرام كاملة دون غش المواطن، ودشن مبادرة أفضل منتج لأكرم شعب.
- قرر وزير التموين باسم عودة في حكومة الرئيس محمد مرسي، إضافة الأطفال من مواليد سنة 2005 حتى 2011 إلى منظومة البطاقات التموينية، وعددهم 5 ملايين طفل، والبدء في صرف السلع التموينية المقررة لهم اعتبارًا من أول يوليو/تموز 2013 وتدبير المبلغ في الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014. وأُلغي القرار بعد الانقلاب مباشرة.
- قام الوزير عودة بتنقية منظومة الدعم من المتوفين والمكررين والمسافرين للخارج فقط، ودون حذف أي فئة أخرى من المنظومة كما يفعل النظام الآن، وهو الإجراء الذي وفر ملياري جنيه، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة لسنة 2013/ 2014. وطلب عودة من رئيس الحكومة، الدكتور هشام قنديل، أن تعود قيمة وفورات الدعم إلى المستحقين في منظومة البطاقات التموينية في صورة سلع غذائية إضافية أو زيادة كمية السلع الموجودة في المنظومة، ووافق رئيس الحكومة.
قبل شهر رمضان بأيام أعلن باسم عودة عن مبادرة لتوزيع السلع التموينية فى الشهر الكريم بنصف ثمنها وتقديم سلع مجانية من المكرونة والفول كسلع إضافية على البطاقة التموينية بدون مقابل وبتشجيع من الدكتور مرسي، وهي المبادرة التي لم تر النور بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع قبل أيام من الشهر الفضيل.
كشفت مطالبة جبهة الإنقاذ بقيادة الدكتور محمد البرادعي بإقالة الدكتور باسم عودة، رغم النجاحات المتعددة في وزارة التموين عن أن حملة الهجوم علي الرئيس محمد مرسي لم تكن خوفا من فشله، ولكن خوفا من نجاحه، بتعبير المفكر القبطي رفيق حبيب.
قام الوزيرعودة بتدشين مبادرة تجمع بين المجمعات الاستهلاكية التابعة لدولة والهايبر ماركت التابع للقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية في صورة أسواق متنقلة بتخفيض عن السعر المعلن بقيمة 20% بشكل دائم
- مشروع آخر كان الوزير عودة بصدد تطبيقه ويستهدف تحسين الحالة الغذائية والصحية للأطفال داخل الأسرة المصرية، وهو إصدار كروت تموينية ذكية، تقوم الوزارة من خلالها بإيداع مبلغ الدعم فيها بحسب عدد الأطفال في الأسرة، ثم يُخصص جزء من هذا المبلغ لأغذية الأطفال فقط، مثل البيض، واللبن المدعم بالفيتامينات والحديد.
هذا المبلغ المشروط لا يستطيع رب الأسرة استخدامه في شراء سلع أخرى مثل السجاير أو غيرها، لكن توقف المشروع بسبب الانقلاب العسكري ورفض الوزير الاستمرار في الوزارة، وألغيت قرارات عودة بعد الانقلاب مباشرة.
وفي ملف إسطوانة البوتاجاز بذل "باسم عودة" وبدعم من الدكتور مرسي بطبيعة الحال، جهدا خارقا في بناء مخزون إستراتيجي من هذه السلعة الحيوية يكفي البلاد طول فصل الشتاء وتوفير الإسطوانة للأسرة المصرية، خاصة في محافظات الصعيد المحرومة، بوزن 12.5 كيلو غرام غاز وبالسعر الرسمي، وأوقف التلاعب بوزن الإسطوانة التى كانت تصل إلى نصف وزنها لتنفد الإسطوانة بعد أسبوع واحد من الشراء.
ووفر عودة للمصريين سبعة مليارات جنيها كانت تهدر فى السوق السوداء للبوتاجاز. ولأول مرة يمر شتاء على المصريين بدون طوابير بوتاجاز وقتلى فيه.
وقام بحل مشكلة مصانع الطوب ومزارع الدواجن التي كانت تقوم باستخدام الأسطوانات المنزلية بعمل عقود توريد بينهم وبين شركة بوتجازكو لتقوم بتوريد الأسطوانات التجارية لهم بالسعر الرسمي بشكل مؤقت، حتى يقوموا بإدخال الغاز الطبيعي للمصانع والمزارعين، وقد حصل الدكتور باسم لهم على قرار من وزير البترول بتقسيط الرسوم لهم بشرط ألا يقوموا باستعمال الأسطوانات المنزلية بشكل نهائي.
وكدليل على هذا الإنجاز غير المسبوق ارتفعت أسعار الإسطوانة في أول شتاء يلي الانقلاب إلى عشرة أضعاف سعرها في عهد باسم عودة واختفت تماما من محافظات الصعيد لأسابيع عديدة.
تم تجهيز عرض جرافيك بجميع نقاط التهريب بموانئ مصر وأسماء القائمين عليها من المدنيين ورجال الشرطة والجيش، وتم عرض الملف بمجلس الوزراء بحضور ممثل عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ولا أنسى تعليق اللواء ممثل وزارة الدفاع بعد انتهاء الدكتور باسم من العرض الذي طالب خلاله وزارة الدفاع والداخلية بالقبض على المهربين من المدنيين وضباط شرطة وقوات مسلحة، فقال ممثل وزارة الدفاع وهو في توتر وانزعاج شديد: "كنت أعلم أن الدكتور باسم وزير تموين ناجح جدا، ولكن الآن بعد قدرتة على الحصول على تلك المعلومات الحساسة والهامة أثبت لي أنه رجل مخابرات محترف".
قضى الوزير باسم عودة الليالي الطويلة في القاهرة والمحافظات المحيطة، يحارب أصحاب محطات الوقود الفاسدين، والمهربين والمخربين بإلقاء السولار والبنزين المدعوم في الصحاري والمصارف، ونجح في القضاء على هذه المافيا حتى الشهر الذي سبق الانقلاب العسكري الذي شهد تكاتف الدولة العميقة مع المخابرات في تفاقم أزمة البنزين لتسهيل الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.
- الدكتور باسم كان يرفض بشكل نهائي وقطعي صرف أي بدلات أو مكافأة حضور الاجتماعات أو اللجان أو مجالس إدارات الهيئات التابعة للوزارة، وهو أمر متعارف عليه وقانوني بجميع الوزارات، وأي بدل كان يتبرع به لصندوق العاملين بالوزارة، ويقوم بصرف مكافأة منه لمفتشي التموين الأكفاء في العمل، وكانت قيمة أحد هذه البدلات هو 300 ألف جنيه، ورفضها بالكامل وتبرع بالمبلغ كما هو مقرر من قبل لصندوق العاملين بالوزارة.
- في محافظة البحيرة، قتل اثنان من مفتشي التموين، فأصر الدكتور على السفر فورا إلى هناك رغم كل التحذيرات من وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة والمحافظ بعدم الحضور، وقام بتقديم واجب العزاء لأسرتي المتوفين، وتعهد بعدم مغادرة المحافظة حتى يتم القبض على الجناة، وهو ما حدث بالفعل بعد ضغط كبير من الوزير على مدير الأمن، وقرر صرف منحة عاجلة لكل أسرة قدرها: 15000 جنيه، وطلب من المحافظ صرف مبلغ مماثل، وحدث بالفعل، وقرر تعيين أحد أبنائهم بالوزارة، وتحدث مع وزير السياحة لتوفير رحلة حج لزوجتهما على نفقة الوزارة، وأصدر قرارا بأن يكون يوم وفاتهما هو يوم الوفاء بالوزارة وعمل لوحة شرف لهما بمدخل البوابة الرئيسية بديوان عام الوزارة.
- عامل البوفيه بمكتب الوزير " عم سعد " في يوم وصل الدكتور للوزارة صباحا وكان من عادة عم سعد عند وصول الوزير يجري مسرعا لفتح باب الاسانسير وهو يقف انتباه وكان الدكتور باسم يعامله باحترام ولطف شديدين . وفي يوم وقف الدكتور امام كل القيادات بالوزارة وقال له في أي حد في الوزارة مزعلك يا عم سعد كله إلا عم سعد، وبعد أن دخل الوزير المكتب انفجر عم سعد بالبكاء وأنا أخذته إلى داخل المكتب وسألته عن سبب البكاء فقال لي أن في يوم كنت أقوم بتنظيف وترتيب مكتب مدير الوزير ورن التليفون وبدون قصد منى وقعت السماعة وسمعت شخص يتحدث فقمت بالرد وقال من معي قلت له أنا سعد فقال لي سعد مين أنا الوزير انت ازاي ترد عليا فارتبكت وقلت له آسف فأغلق الخط في وجهي وأرسل الحرس وأخذوني الى مكتب الوزير وقام الوزير بصفعي بالقلم وضربي بالشلوت وقال لي انت ازاي ترد علي يا ابن الكلب وخرجت أجري مسرعا من مكتبة الى خارج الوزارة وجلست بالبيت خائفا ، فتذكرت هذا الموقف وموقف الدكتور معي الان وكيف يعاملني بحب واحترام ورحمة فتأثرت وبكيت.
- الوزير كان يعمل أكثر من 16 ساعة باليوم مما جعلني أقسم فريق مكتب الوزير الى شفتين صباحي ومسائي وأنا والوزير كنا نأتي للوزارة من السابعة صباحا حتى الواحدة صباحا، وعندما كنت أذكره يرتاح قليلا أو يأخذ وقت لتناول الطعام كان يقول لي من نعمة ربنا علينا أنه كلفنا بخدمة الناس واحنا لسه شباب وأنا عاوز استغل كل دقيقة في خدمة الناس ولو حسيت في أي وقت أني لا أستطيع تقديم الجديد للناس سوف أقدم استقالتي فورا.
- وهناك الكثير والكثير من المواقف الإنسانية التي حدثت أثناء القيام بالجولات بين جميع محافظات مصر.
-أزمات بكل الخدمات المقدمة للمواطن (أزمة خبر – أزمة بوتاجاز – أزمة بنزين وسولار- نقص في سلع تمونية وفقدان الجودة بها – فساد مستشري في كل هيئات وقطاعات الوزارة).
- وزارة هامة كوزارة التموين كانت تدار بطريقة الجزر المنعزلة، فكل إدارة ليس لها علاقة بالأخرى إذ لم يحدث اجتماع بينهم بحضور كل القطاعات، إلا بعد تولي باسم عودة للوزارة.
- لم يجتمع جميع وكلاء الوزارة بجميع المحافظات لتنسيق العمل بينهم والعمل على إستراتجية عمل موحدة والاستماع لهم والعمل على حل كل المشاكل التي تواجههم لتحقيق الأهداف المطلوبة، إلا بعد تولي عودة للوزارة.
- اجتماع لجنة البرامج وهي اللجنة المسؤولة عن إدارة ملف القمح في مصر، ويتم تشكيلها من ممثلين بوزارات: التموين والزراعة والاستثمار والنقل والصحة والداخلية والدفاع، كانت لا تعقد بوزارة التموين ولا برئاسة الوزير، مما كان يفتح بابا كبيرا للفساد في أهم ملفات الدعم، وهذا ماتم رفضه من الدكتور عودة، وقال: نحن المسئولؤن عن ملف القمح المدعم في مصر، ويجب أن يكون الاجتماع عندنا وبرئاسة الوزير شخصيا. وكان لهذا أثرا كبيرا على ضبط منظومة القمح
- قواعد البيانات بالوزارة كانت غير مكتملة وغير منقاه، مما تسبب في إهدار الدعم عن طريق تكرار البطاقات التموينية لشخص غير مستحق بأكثر من مكان وحرمان شخص آخر مستحق من الدعم، ولذلك قمنا بإنشاء موقع إلكتروني يتيح للمواطنين الدخول عليه لتحديث البيانات عن طريق بطاقة الرقم القومي، وكذلك طلب الحصول على بطاقة تموين جديدة، أو حذف نفسه طوعية لعدم استحقاقة للدعم، أو الفصل الاجتماعي، او إضافة الموليد الجدد دون المعاناة التي كانت تحدث في الطوابير أمام مكاتب التموين.
- قطاع الرقابة والتوزيع من أهم القطاعات بالوزارة، وهذا القطاع مليء بالفساد والعشوائية.
- هيئة السلع التموينية وهي الهيئة المسؤولة عن توفير السلع التموينية بالدولة من قمح لرغيف الخبر بالإضافة للسلع التموينية (سكر- زيت – ارز)، والمفترض أن وزير التموين هو الرئيس المباشر للهيئة ويدير الهيئة نائب الرئيس، كان المبدأ داخل الهيئة: (ادفع علشان تورد أو تستورد باسم الوزارة بغض النظر عن السعر والجودة)، وكان من أهم ملفات النجاح داخل الوزارة خلال عهد باسم عودة هو القضاء على الفساد واستبعاد كل الفاسدين من الهيئة مما تسبب في رفع جودة السلع وتوفير مبالغ كبيرة كانت مهدرة من الدعم.
وقمت بالرد وكان عباس كامل المتصل وطلب مني ان اوصله بالدكتور لان السيسي يريد الحديث معه وبعد ذلك تلقيت اتصال من مجلس الوزراء يطلب منى نفس الطلب ورفض الدكتور باسم أيضا، وقال لي: "السيسي يظن بي أني سوف أخون القسم امام الرئيس مرسي من أجل منصب زائل وجمع أفراد أسرته وقال لهم عدم ردي على السيسي هيكون تبعته كبيرة فهل تتحملون معي قالوا نعم نتحمل، ليظل الدكتور باسم عودة صاحب مدرسة وحجة على وزراء التموين السابقين واللاحقين الذين عجزوا عن توفير العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لهذا الشعب الكريم رغم قصر المدة التي قضاها وزيرًا للتموين والتي لم تزد عن ستة أشهر فقط.