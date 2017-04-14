المال والحب
ربما تعد تلك بداية صادمة لمقال حول الحب، ربما ذلك المثل يوجز الأمر بسطرين، ولا يحتاج الأمر لمقال، ولكن دعنا هنا لا نصدم، دعنا نرى الأمر بروية، بحكمة الأباء الكبار، الذين لا تصدر أمثالهم الشعبية الخالدة إلا عبر سنين طويلة من التجربة والخبرة.
بما أن مقالاتنا بالعربية؛ وقراءنا عرب، فربما جاز لنا أن نتناول الأمر من منطق عربي، حيث أن علاقة الحب بالمال في مجتمعات أخرى، قد تتخذ بعدا آخرا، ربما يتسع المجال لذكرها في مقال آخر.
دأب المجتمع العربي على إحاطة الحب، أو الارتباط، أو الزواج – على إعتبار أن الحب لا ينفصل عن الزواج بمجتمعاتنا العربية – بنفقات مالية مهولة، وماديات ربما لا يقدر على تحملها الجميع، ماديات تحمل مسميات شتى كالمهر والشبكة والشقة والأثاث ومصاريف اقامة الفرح، وربما من عجب، أن معظم تلك الأثقال لا أصل لها في التاريخ، أي أنها في مجملها تقاليد اجتماعية بحتة، فالمهر على سبيل المثال، كان نوع من التقدير للعروس، تقدير معنوي أكثر منه تقدير مادي، كأن يمهر الرجل عروسه بخاتم بسيط، أو رداء جميل، أو حتى يمهرها بقلب تقي أو نقي، أو يمهرها قدر إستطاعته، عن طيب خاطر، تقديرا لها و لخاطرها وقيمتها لديه، وليس قدر رغبة الأهل أو المجتمع
ورغم لومنا لمادية المجتمع تلك؛ نعود ونذكر أن المال و الحب بشكل ما متصلان، كالجنس والحب، نحن ربما نفرق بينهما، ولكنهما بحقيقة الأمر متصلان بشكل ما، ممتزجان بشكل أو آخر، كيف يتصل جانب روحي شفاف كالحب؛ بجانب مادي بحت كالمال؟ كما يمتزج الجسد بالروح تماما، كلاهما منفصل، وكلاهما متصل بعضه ببعض، حين نحب، سوف نلتقي، ولن تصبح كل لقاءاتنا عابرة، ربما في المرات الأولى فقط، ولكنها بعد ذلك سوف تكون بمطعم أو مقهى، ذلك يعني مالا، قليل منه على الأقل، حين نرتبط أكثر، سوف نلتقي بين أربعة جدران، ربما ليس فقط من أجل ممارسة الحب، ربما لنكون بمفردنا، ، لذلك أربعة جدران تعني بيت، بيت بسيط وليس بالضرورة قصراً منيفاً، حين نقرر أن نعيش سويا، حبيبين او زوجين، سوف نواجه شئنا أم أبينا مسئوليات مادية ما، كالإيجار والغذاء والملابس والدواء، وربما يكون كل ما ذكرته تحصيل حاصل، على إعتبار أن أغلبنا إن لم يكن كلنا بالضرورة يعمل ويكسب ويملك بيتا، إلا أن الشراكة الحياتية أو الشراكة الحقيقية، تشبه تماما شراكة الشركات متعددة الجنسيات، نحن سوف ننتقل من مرحلة الوحدة والتعود والاعتماد على النفس، إلى مرحلة أخرى من الشراكة والشريك وإستحداث مطالب ومسئوليات مستجدة لم تكن بالتخطيط أو الحسبان، لم تكن بجدول أعمالنا حين كنا مستقلين بمفردنا، هذا شأن وذلك شأن آخر مختلف تماما.
على الجانب الآخر؛ بعيد عن المادية البحتة، وتفسير الأمور بشكل منطقي مجرد، الحب، الحب الحقيقي، طاقه مهولة، معجزه بحد ذاته، قدرته على تذليل الصعاب غير مسبوقة، أربعة جدران إضافة إلى قليل من التفاهم كفيلين بجعلك أقوى رجل، وجعلك أقوى امرأة.
حين نتبنى ذلك الفقه أو تلك العقيدة، عقيدة الحب، سوف ندرك بأنفسنا، أن الحب حقا يصنع المعجزات، وأن معجزته الحقيقية أنه بإمكانه أن يجمعنا بمن نحب دون أن يكون المال عائق مانع، المال ليس خط بارليف، ولو كان فقد تم تخطي خط بارليف، خط بارليف هو مانع نفسي، يربض بعقولنا وخبراتنا فقط، نتيجة إرث اجتماعي لم يكن لنا يد أو مشاركة فيه، حياتنا وخياراتنا نحن من نحددها، رغبتنا في التواجد والتواصل مع شريك آخر مقرونة ومرتبطة بنا نحن فقط، وليس بالمال أو المجتمع أو الأهل، نحن من يفرح أو من سيفرح، نحن من سوف يقرر أو يجب أن يقرر كيف يفرح ومع من يفرح.
بعصور أخرى؛ وعلى إمتداد أزمنة طويلة، لم يكن هناك مال أصلا، لم يكن هناك مهر، لم يكن هناك شبكه أو أثاث أو فرح ، كان هناك رضاء وقبول، ورغبة حقيقية في الحب والشراكة والحياة، رغبه صنعت حيوات متتالية بمفردها، بقوة دفعها الذاتية، تلك الرغبة حديثا وقديما يطلق عليها الحب، عض عليها بالنواجذ – إن كانت حقيقية – وسوف تنقذك وتعبر بك إلى ضفة الأمان، ثق بها وسوف تنقذك، أو سوف تبادلك الثقة ولن تخذلك، المال على وفرته لم يستطع أن يشتري السعادة منذ صكت أول عملة، قد يشتري الراحة، ولكنه لم ولن يشتري الحب أو السعادة.
السعادة مفهوم مقترن بالتفاهم والرضا، وشريك متفاهم وراض، أفضل من عشرة شركاء أغنياء غير واعين أو راضين