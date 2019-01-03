​​​​​​​​​​​​​​فايننشال تايمز: حصار قطر ساهم في تراجع الأداء الاقتصادي لدبي

إمارة دبي تُعاني صعوبة في التغلب على الركود الاقتصادي منذ أربع سنوات رويترز

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن رجال أعمال حذروا من أن سلسلة الإصلاحات الحكومية في إمارة دبي، فشلت في السنوات الأخيرة في إنعاش الاقتصاد في هذا المركز التجاري الخليجي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، الخميس، أن الإمارة تُعاني صعوبة في التغلب على الركود الاقتصادي منذ أربع سنوات. أبرز ما جاء في تقرير الصحيفة. مراسل الصحيفة في دبي سيميون كير، قال إن رجال أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى أبدوا قلقهم من أن الأزمة التي اندلعت في 2015، في أعقاب انخفاض أسعار النفط، لم تنخفض حدتها على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام العام الماضي، والذي كان من المتوقع أن يعزز الثقة في المدينة المشهورة بتدوير أموال البترودولار.

المراسل قال إن التوترات مع إيران والحرب الدموية الدائرة في اليمن، فضلا عن الحصار المفروض على قطر ضاعفت التباطؤ في حركة التجارة والسياحة وعمل أسواق التجزئة.

المراسل نقل عن مسؤول رفيع المستوى في دبي قوله: "ليس ثمة الكثير مما يمكننا فعله هنا، فالمشكلات الجيوسياسية تُلقي بثقلها على عموم المنطقة ونحن جزء منها".

حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقد العام الماضي ورشتي عمل مع عدد من رجال الأعمال، الذين طالبوه بتخفيض الرسوم الحكومية والمزيد من الإعفاءات الضريبية وتوفير تسهيلات في الإيجارات لجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسية. حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (غيتي) رئيس بحوث تقييم الأسهم المالية في مؤسسة "أكزوتيك كابيتال" في الإمارات حسنين مالك، قال إن "دبي واصلت التعامل مع صعوبات زيادة العرض في العقارات وركود النمو في الوظائف الإدارية العليا وتكاليف المعيشة المرتفعة والتطبيق الصارم للتشريعات المالية، لكن دورها كمركز مالي إقليمي ظل بلا منافس حتى الآن".

شركات الأعمال الكبرى التي تملكها وتديرها عائلات شهيرة في مدينة دبي، الفاعلة في مجالات العقارات والمقاولات وبيع التجزئة، حذرت من هبوط عائداتها خلال العام 2019 الحالي بما قد يصل لنحو 40% بالمقارنة بما كانت عليه في الأعوام التي سبقت 2015. التقرير أشار إلى انخفاض أسهم قطاع العقارات في أسواق دبي المالية التقرير أشار إلى انخفاض أسهم قطاع العقارات في أسواق دبي المالية، واصفا إياه بأحد الأسوأ أداءً في البورصات الخليجية العام الماضي 2018.

مسؤول بموقع العقارات الإماراتي "بيوت دوت كوم" أشار إلى انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة 30% تقريبا هبوطا من الذروة التي وصلت إليها عام 2014. خلفية: وكالة "بلومبيرغ" أفادت الأسبوع الماضي بأن قطر تفوقت على نظيراتها من دول الخليج على صعيد أداء أسواقها المالية رغم ظروف الحصار، في حين دفعت الدول التي انحازت إلى موقف السعودية ثمن تعثر سياسات الرياض الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية.

وفقا لبلومبيرغ، فإنه على الرغم من الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 إلا أن أصولها المالية كانت الأفضل أداء في العام 2018 مقارنة بباقي دول الخليج الأخرى.

"بلومبيرغ" أشارت إلى أن قطر استطاعت تعويض آثار الحصار، حيث تراجعت مخاطر الائتمان، وأقبل المستثمرون الأجانب على الأسهم القطرية بوتيرة هي الأسرع منذ 2016 على الأقل.

بيانات "بلومبيرغ" أظهرت أن بورصة قطر استطاعت جذب مليارين و470 مليون دولار من الاستثمارات الخارجية مقابل 794 مليونا للسعودية و506 ملايين لأبو ظبي فقط، في حين شهدت دبي خروج 245 مليونا.

البيانات أظهرت أن مؤشر بورصة قطر كان الأفضل أداء حيث صعد بـنسبة 21% خلال العام 2018 الماضي، مقابل 9.5% لبورصة أبو ظبي، و7% للبورصة السعودية، في حين تهاوى مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 25%.