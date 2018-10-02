يمنيون يصرخون: التحالف السعودي الإماراتي الحوثي يقتلنا
- الوسم جاء بعد انهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له في تاريخه، إذ تخطى حاجز الـ750 للدولار الواحد، والـ200 للريال السعودي الواحد، لتفقد العملة اليمنية 300% من قيمتها منذ أربع سنوات.
- نقابة الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، أصدرت، الأحد، تعميمًا هامًا على جميع محلات وشركات الصرافة بالمدينة، بالتوقف عن عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر، ابتداء من صباح أمس الإثنين، والاكتفاء بتسليم وإرسال الحوالات المالية فقط.
- النقابة اتهمت جهات وأيادي غير معروفة وصفتها بالعبثية بالوقوف وراء الارتفاع غير المبرر للدولار دون أغراض تجارية حقيقية.
- انهيار العملة المحلية باليمن، أدّى إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لليمنيين مع استمرار الصراع الدامي في البلاد.
- الناشطون دعوا إلى إنقاذ العملة اليمنية، وحملوا التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية للتخلي عن البلاد والبنك المركزي الذي أصبح تحت سلطة الحكومة الشرعية.
- ودعا مواطنون وناشطون يمنيون إلى تحرك ميداني بفعاليات سلمية للتنديد بالانتهاكات والممارسات التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي وكذا جماعة الحوثي بحق اليمن واليمنيين.
- الناشطون أطلقوا الإثنين حملة إلكترونية واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بثورة جياع ضد الجميع، ودشنوا هاشتاجات: #شرعية_العار، #انا_نازل_انا_جائع، #ثورة_الجياع، #شباب_فوق_السلطة.
الشرعية تتآكل وتتقلص مساحتها بسبب صمتها وتهاونها تجاه التصرفات الاحتلالية وغطرسة وعنجهية التحالف #السعودي_الاماراتي في المناطق #اليمنية المستعادة من الانقلاب #الحوثي.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا #انا_نازل_انا_جائع#ثورة_الجياع— Saeed Thabit Saeed (@saeedthabit) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
#شباب_فوق_السلطة
ارحلوا من ارضنا وارفعوا ايديكم عنها ولانريد منكم شيئ .. لا تساعدونا بمعونات وهميه وتحتلوا ارضنا .. #تحالف_سعودي_اماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا#انا_نازل_انا_جائع#شباب_فوق_السلطة https://t.co/qQGvgXl4v4— Ahmed Mad (@new_elza) ٢ أكتوبر ٢٠١٨
يستطيع التحالف أن يوقف انهيار العملة خلال دقائق بإيداع ٤ مليار دولار بحسابات البنك المركزي اليمني وهذا الحد الأدنى من مسؤولية الرياض وأبو ظبي تجاه اليمن بحكم تدخلهما.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا #انا_نازل_انا_جائع#ثورة_الجياع— مأرب الورد (@mareb_alward) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
#شباب_فوق_السلطة#اليمن
#ولي_العهد_السعودي يقتل اليمنيين جوعا #تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا pic.twitter.com/BFXGhJzPpr— عبدالعزيز النقيب (@aziz_alnaqeb) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
يا الله اطفال اليمن يموتون جوعا— فاروق الحميري (@faroukalhemyari) ١ أكتوبر ٢٠١٨
اطفال اليمن جلد وعظم من لم يمت ينتظر الموت .
اغثنا يا رب.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا pic.twitter.com/2W3sUP4ApJ
يا الله اطفال اليمن يموتون جوعا
اطفال اليمن جلد وعظم من لم يمت ينتظر الموت .
اغثنا يا رب.#تحالف_سعودي_إماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا
ايها العالم فل تسمع شعب اليمن يموت جوعآ— رشاد الشرعبي (@FI1kprRtoP2ZMX6) ١ أكتوبر ٢٠١٨
ومن يحاربون ايران باليمن دول غنية
تتلذذ ب ابادة شعب وتجويعة.
اين الظمير يا عاااااالم#أنقذوا_اليمن_من_المجاعة #تحالف_سعودي_اماراتي_حوثي_لقتلنا_وتجويعنا pic.twitter.com/8zVGkTs4nt