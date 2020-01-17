جنوب أفريقيا
الجمعة 17 يناير 2020 20:07

وفاة الداعية الإسلامي يوسف ديدات متأثرا برصاصة في الرأس

يوسف أحمد ديدات خلال محاولة إسعافه إثر إطلاق النار عليه
مواقع التواصل
قالت عائلة الناشط الإسلامي يوسف ديدات، نجل الداعية الشهير أحمد ديدات، إن الناشط توفي اليوم الجمعة متأثرا بإصابته برصاص مجهول أطلق عليه من الخلف في رأسه صباح الأربعاء.

ونقلت تقارير إخبارية عن بيان لنجل الناشط الإسلامي قوله إن والده توفي ظهر اليوم في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام، بعد أن كان في العناية المركزة بسبب إصابته الحرجة.

وقالت العائلة إن صلاة الجنازة ستقام في مسجد فيرولام ويك ستريت بعد صلاة فجر يوم غد السبت بالتوقيت المحلي، وسينقل الجثمان إلى مقبرة المدينة.

وكان يوسف ديدات أدخل المستشفى بحالة حرجة، وذلك بعد أن أطلق مجهول النار عليه من الخلف في رأسه بولاية ديربان في جنوب أفريقيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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