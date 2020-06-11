العنصرية
الجمعة 12 يونيو 2020 00:12

"نددت بالعنصرية فوقعت فيها".. مذيعة مصرية تغضب المغردين (فيديو)

المذيعة المصرية مفيدة شيحة
المذيعة المصرية مفيدة شيحة
مواقع التواصل
سخر مغردون مصريون من حديث المذيعة مفيدة شيحة عن العنصرية والتنمر بعدما استخدمت مثالًا عنصريًا.

وفي سياق حديثها عن العنصرية، قالت مفيدة شيحة: "عندنا مهندس الصوت بتاعنا قمر.. أقرع وأسمر ويجنن وبنحبه "، ما اعتبره المغردون عنصرية.

وطالبت مفيدة شيحة بنشر الحب والسلام بين الجميع، وأنه لا فرق بين أحد بسبب لونه، وأعطت مثالا بمهندس الصوت في البرنامج.
 

المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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