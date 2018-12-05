مقتل جمال خاشقجي
الأربعاء 5 ديسمبر 2018 22:20

مُمثل هوليودي في إسطنبول لتحويل قصة خاشقجي لفيلم سينمائي

صحيفة صباح التركية اهتمت بزيارة ممثل هوليوود شين بِن لتركيا بهدف تحويل قصة خاشقجي إلى فيلم سينمائي
صحيفة صباح التركية اهتمت بزيارة ممثل هوليوود شين بِن لتركيا بهدف تحويل قصة خاشقجي إلى فيلم سينمائي
صحيفة صباح التركية
اهتمت صحيفة صباح التركية بزيارة ممثل هوليوود شين بِن Sean Penn لتركيا بهدف تحويل قصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى فيلم وثائقي أو سينمائي.
التفاصيل:
  • الصحيفة قالت إن الممثل الحاصل على الأوسكار بدأ في إجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك فور وصوله إلى البلاد، للبحث في قضية خاشقجي.
  • الصحيفة ذكرت أن شين بن، اتخذ هذا القرار بعد أن رأى أن قضية خاشقجي أصبحت من أهم القضايا التي تتحدث عنها جميع الدول في العالم.؟
  • الممثل السينمائي شين بن، قال إنه يريد أن يُسمِع حقيقة مقتل خاشقجي للعالم كله.
  • من المقرر أن يلتقي، شين، مع خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، كما يخطط لإجراء العديد من المقابلات والاجتماعات مع معنيين بالأمر.
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
خلفية:
  • جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
  • بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.
  • تسريبات لوسائل إعلام عالمية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي أشارت إلى أن وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، كشفت أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحيفة صباح التركية
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