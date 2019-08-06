إسرائيل وغزة
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 15:53

منافس نتنياهو: نأمل أن تكون الحرب القادمة مع غزة هي الأخيرة

غانتس كان رئيسا للأركان بين عامي 2011 و2015
رويترز
قال بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن "تكون الحرب القادمة مع قطاع غزة هي الأخيرة" بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت. 
أبرز ما ورد في تقرير صحيفة "يديعوت أحونوت": 

خلال جولة في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة قال: إن أي حكومة يقودها لن تسمح بتراجع الردع الإسرائيلي في مواجهة حركة حماس.       
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أضاف أنه "سيتم فرض نهاية عسكرية للوضع القائم". 
استطلاع حديث للرأي أظهر أن المنافسة لا تزال محتدمة بين حزبي "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف "كاحول لافان" (أزرق أبيض) بزعامة غانتس.       
أظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ 12 الإسرائيلية، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه، أن حزب "ليكود" سيحصل على 30 مقعدا و"كاحول لافان" على 29 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لو جرت الانتخابات النيابية هذه الأيام.  

تستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست لفشل تشكيل الحكومة
الانتخابات الإسرائيلية:

كان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعدا لـ "أزرق أبيض". 
تستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر الانتخابات الماضية. 
كان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض".  

المصدر
الألمانية
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إسرائيل
غزة
بيني غانتس
بنيامين نتنياهو
فلسطين
الانتخابات الإسرائيلية

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