أعلام ومشاهير
السبت 14 ديسمبر 2019 23:35

ملكة بريطانيا تعلن عن وظيفة جديدة براتب 60 ألف دولار.. تعرف عليها

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
قصر بكنغهام
أعلنت الأسرة الملكية البريطانية أنها تبحث عن إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي على شبكة الإنترنت.

ونشر القصر الملكي إعلانا على شبكة الوظائف الإلكترونية "لينكد إن" قال فيه: "نسعى إلى عدم التوقف مطلقا ونسعى إلى إيجاد طرق جديدة للعمل على تواجد الملكة على مستوى الرأي العام وعلى المستوى العالمي".

وجاء في الإعلان تنبيه مهم للغاية: "على المتقدمين أن يعرفوا جيدا كيف يمكن تحاشي مخاطر الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي".

ويتراوح راتب الوظيفة حول 60 ألف دولار في العام، مع الغداء مجانا.

وبرغم أن الملكة إليزابيث الثانية بلغت الثالثة والتسعين من العمر إلا أن حضورها ما يزال قويا.

وتهتم الملكة بوسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وخلافه برغم انشغالاتها الكثيرة وتحركها في أرجاء البلاد.

 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الملكة إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا
مواقع التواصل الاجتماعي
وظيفة جديدة

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