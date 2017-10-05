النيجر
الخميس 5 أكتوبر 2017 22:56

مقتل 3 جنود أمريكيين في كمين بالنيجر

جندي أمريكي من القوات الخاصة خلال تدريبات بألمانيا في آب/أغسطس 2015
الفرنسية
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، اليوم الخميس، أن ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب آخران في هجوم بجنوب غرب النيجر، بالقرب من الحدود مع مالي.

وجاء في البيان أنه جرى نقل المصابين الأمريكيين إلى ألمانيا لتلقى  العلاج، مضيفا أن جنديا تابعا "لدولة أخرى " قتل في الهجوم.  

وكان بيان سابق قد أفاد بأن "دورية مشتركة للقوات الأمريكية وقوات النيجر تعرضت لإطلاق نار في جنوب غرب النيجر".

وقد وقع الهجوم على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة نيامي، بالقرب من الحدود مع مالي، حيث يزداد نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتساعد القوات الأمريكية في تدريب جيش النيجر، بما في ذلك تقديم الدعم لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. 

المصدر
الألمانية
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النيجر
قوات أمريكية
أفريقيا
ألمانيا
كمين
إطلاق نار

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