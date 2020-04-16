مصر - سيناء
الخميس 16 أبريل 2020 21:50

مصر.. "نيوتن" يثير الجدل بشأن انفصال سيناء

دعوة نيوتن إلى انفصال سيناء تحمل بين طياتها رسائل ضمنية عدة
دعوة نيوتن إلى انفصال سيناء تحمل بين طياتها رسائل ضمنية عدة
رويترز-أرشيفية
أثار مقال بجريدة المصري اليوم، صدر الأحد الماضي، بعنوان (استحداث وظيفة) يدعو لحكم ذاتي لشبه جزيرة سيناء، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية.

وناقش كاتب المقال -ويحمل الاسم المستعار (نيوتن)- استحداث وظيفة حاكم منفصل لشبه جزيرة سيناء، تتمتع بصلاحيات خاصة لا تربطها بالدولة سوى السياسة الخارجية.

ولاقى المقال -على مواقع التواصل الاجتماعي- هجومًا واسعًا واتهامات بالخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وطالب مغردون بمحاكمة الكاتب المجهول.

واتهم آخرون رجل الأعمال صلاح دياب بأنه كاتب المقال، مطالبين بالتحقيق معه، واتهم آخرون صحيفة المصري اليوم بمحاولة زعزعة الاستقرار والخيانة.

 

وقال غيرهم إن المقال لم يتطرق لانفصال سيناء، بل طالب بتطويرها ذاتيا والاعتماد على مواردها.

وقالت صحف محلية إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر فتح تحقيق فيما نشرته صحيفة المصري اليوم حول سيناء.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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