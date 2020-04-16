مصر.. "نيوتن" يثير الجدل بشأن انفصال سيناء
وناقش كاتب المقال -ويحمل الاسم المستعار (نيوتن)- استحداث وظيفة حاكم منفصل لشبه جزيرة سيناء، تتمتع بصلاحيات خاصة لا تربطها بالدولة سوى السياسة الخارجية.
#نيوتن يكتب: #سيناء.. بوابة الأمن والخيرhttps://t.co/1ri1pmeHjL#المسافة_أمان pic.twitter.com/kXBuAmetVB— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) April 16, 2020
ولاقى المقال -على مواقع التواصل الاجتماعي- هجومًا واسعًا واتهامات بالخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وطالب مغردون بمحاكمة الكاتب المجهول.
ما يسمي بنيوتن إلى بيكتب فى المصري— Hoda Ahmed🇪🇬 (@hodaahmeddd) April 14, 2020
اليوم إلى انا عمرى ما حبتها يطالب
باستحداث وظيفه تسمى حاكم سيناء
يعنى بيطالب بأستقلال سيناء عن مصر
والحاكم غير ملتزم بالدوله المصريه
مصيبه وتندرج تحت الخيانه العظمى
هل سيمر هذا المقال ولا هيكون للدوله
رأى اخر 🤔🤔🤔🤔
قلم مجهول ف #المصري_اليوم ينادي بانفصال سيناء كإقليم مستقل بذاته ويعين له حاكم منفصل وبيخيرنا بين الصفقات المشبوهة أو تكون سينا ملعب مفتوح للعمليات الإرهابية ؟ !— 💦Sɪ̅м̅σ̅σ̅σ💦 (@sma_sim_oo) April 14, 2020
لصالح مين إعادة هذه المصطلحات وهذه الأفكار وبهذا التوقيت !
رئيس التحرير هو المسؤل 👊 https://t.co/2pVtP4Is1w
واتهم آخرون رجل الأعمال صلاح دياب بأنه كاتب المقال، مطالبين بالتحقيق معه، واتهم آخرون صحيفة المصري اليوم بمحاولة زعزعة الاستقرار والخيانة.
صلاح دياب صاحب جريدة العبري اليوم (المصري اليوم )— Uijbdb Hhshsjبسمة (@oMw0QdZiwjZDSm4) April 15, 2020
جريدته المسمومة نشرت مقال بقلم واحد نكرة مسمي نفسه نيوتن يطالب فيه بانفصال سيناء وتعيين حاكم لها! !!
أعتقد آن الأوان أن يلبس الأساور مره اخرى 🔗🔗 pic.twitter.com/3JNs1X8sCv
يا سيادة وزير الإعلام— Salah ElShamey (@ElshameySalah) April 16, 2020
من فضلك إقرأ مقال نيوتن في جريدة المصري اليوم تحت عنوان
استحداث وظيفه..
مقال له ٤ أيام ولم نسمع رد من سيادتك رغم أن المقال يدعو إلي تفتيت الدولة المصريه..بدءا من سيناء وإذا نجحت تمتد لبقية المحافظات بس نيوتن طائر النهضه مسميها أقاليم
لما قريت مقال نيوتن في المصري اليوم عن حاكم لسيناء ودعوة بفصل سيناء عن مصر سياسيا واقتصاديا .. معرفش ليه شخصية واحدة سيطرت عليا طول ما انا بقرأ وبعدها وصورتها فضلت في دماغي .. وهي شخصية فرج الأكتع في فيلم كتيبة الأعدام المليونير اللي باع الجيش والمقاومة للصهاينة واغتني بعدها ! pic.twitter.com/c6KIz2DTYX— محمود بدر (@ma7mod_badr) April 15, 2020
الكاتب الذي يكتب بإسم نيوتن في صحيفة المصري اليوم إرتكب جريمة كبري في حق الأمن القومي المصري عندما راح يطالب بعزل سيناء عن مصر ، وإختيار حاكم خاص بها ، وتدويلها وتحويلها إلي منطقه عالميه حره ، هذه خيانة للوطن ، تصب لصالح أعدائه ، وأذكر هذا الكاتب المجهول الذي لاأعرف— مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2020
وقال غيرهم إن المقال لم يتطرق لانفصال سيناء، بل طالب بتطويرها ذاتيا والاعتماد على مواردها.
استحداث وظيفة | #المصري_اليوم https://t.co/wQZMrQKClo via @AlMasryAlYoum— January 25 (@wakid2011) April 15, 2020
مقال تخيلي يسخر من البيروقراطية المصرية التى تمنع تطوير مصر و يتخيل وظيفة حاكم ل #سيناء لا يخضع للروتين المصرى حتى تتقدم !! فين المشكلة فى المقال ؟! الاستبداد ينتج التخوين و العصبية
رجعت للمقالة لما وجدته من هجوم شديد على كاتبها و جريدة المصرى اليوم، حيث اتهمه الكثيرون بالدعوة لاستقلال سيناء عن مصر و اتهموه بالخيانة فلم اجد اى شئ من هذا القبيل فى المقال. هل قرأ مهاجموه المقال؟— Vivian Fayez (@VivianFayez) April 15, 2020
استحداث وظيفة | المصري اليوم https://t.co/PxDeO3krUn via @AlMasryAlYoum
وقالت صحف محلية إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر فتح تحقيق فيما نشرته صحيفة المصري اليوم حول سيناء.