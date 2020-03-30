الاثنين 30 مارس 2020 22:30
مصر: نجيب ساويرس يطالب بعودة العمل لطبيعته وهجوم واسع على تصريحاته
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن مصر ستشهد أنهارا من الدماء بسبب تردي الوضع الاقتصادي بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتابع ساويرس في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية قللت من آثار تفشي فيروس كورونا في مصر.
وأضاف: "الأسبوع المقبل سيشهد نزيفا ودماء اقتصادية حال عدم عودة العمل بشكل طبيعي لتضرر العديد من القطاعات، كالسياحة التي استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك".
وتابع: "بعض الشركات تقوم بصرف ربع المرتب، واستمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص سيجعله مهددا بالإفلاس ولن تستطيع الحكومة مواجهة ذلك، ونحتاج لقرار فوري لذلك أيا كانت التبعات".
وأثارت دعوة ساويرس لاستئناف العمل بالشركات والمصانع للحد من حجم الخسائر انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم (#نجيب_ساويرس) قائمة الأعلى تداولا في مصر.
يا بنى آدم انا هنتحر من الحبس والخنقة و البعد عن اصحابي و اهلي خسارة ايه ونيلة ايه ... انت لا عسل و لا فاهم حاجة .. البلوك قادم https://t.co/UVb1Pjt0LZ— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 30, 2020
لاحقا وبعد الهجوم الواسع على تصريحاته، قال ساويرس ردا على أحد منتقديه: "يا بنى آدم أنا هنتحر من الحبس والخنقة والبعد عن أصحابي وأهلي".
لما نجيب ساويرس هينتحر عشان شغله وقف اسبوع الناس الغلابة تعمل إيه— esraa🌷 (@esraaegypta) March 30, 2020
هل فكر ساويرس باشا لو عائل أسرة من اللي عايزهم يرجعوا دول اتصاب ومات لاقدر الله أهله وأسرته هتعيش إزاي بعده؟؟؟
الرأسمالية تتجلي في أقبح صورها🤚#خليك_في_البيت #قروب_رواد_الاقصى
إحتفالا "بعبقريتة" و أنانيتة فيما يخص اقتراحه الخاصة بفتح الإقتصاد المصرى و مطابقة موقفة لموقف ترامب أقترح أن نطلق ترامب المصرى على نجيب ساويرس. #خليكم_في_البيت pic.twitter.com/3osdoPXkNi— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) March 30, 2020
هو تحذير نجيب ساويرس الناس والمستثمرين من التعامل مع البورصة أو شراء أسهم مش يعتبر تكدير للسلم والأمن العام وإثارة للبلبلة وترهيب للناس وإضرار بالمصالح الإقتصادية للدولة ولا التهم دي محجوزة لنا احنا بس!!— Islam Lotfy (@Islam_lotfy) March 30, 2020
اكيد مش عايز حد يتحبس بس مهم نفهم البلد دي ماشية ازاي!
الملياردير نجيب ساويرس عنده حق وهو يدعو لاتخاذ اجراءات فورية "أيا كانت التبعات" لانقاذ البلد، وندعو الحكومة تفرض ضريبة ثروة مرة واحدة ١٠٪ على كل من تزيد قيمة ثرواته عن ١٠ مليون جنيه وتخصصها لاعادة تأهيل التعليم والصحة.— Khaled Mansour (@K_Mansour_) March 30, 2020
عائلتا ساويرس ومنصور بس ممكن يطلعوا لنا بتاع ٢٥ مليار جنيه.
رجل الأعمال #نجيب_ساويرس يحذر من تدهور الاقتصاد ويطالب بعودة العمال للمصانع مع محاربة #كورونا في نفس الوقت!!!— lima حليمة (@herhalihu) March 30, 2020
كلام غير مسؤول...من رجل رأسمالي جشع لا يكترث لشيء غير مضاعفة ثروته!
كلام نجيب ساويرس ده مش تفكيره لوحده ده تهيئه نفسيه للخطوه الجايه .. مفيش بلد .. اي بلد هتفضل قافله شهور ، هتدفع مرتبات منين و تشتري احتياجات منين .. و الناس اللي بتشتغل باليوميه هتاكل منين ؟ .. هتوصل لنقطه الناس تاكل ف بعض حرفيا— ﮼شيريف (@shekoo001) March 30, 2020
نجيب ساويرس بيتكلم عن ان نسبة الوفاة من كورونا قليلة واللي انا عن نفسي شيفاها كبيرة بالنسبة لعدد المصابين !! ما علينا الأهم انه بيقول بمنتهي الاستهتار انهم من كبار السن يعني مش مهم مثلا !! وده علي أساس ان الأمور صغنن ولابس البرباتوز مش حاسس انه من كبار السن الننوس👊— Emanyoussif (@emyyz_cccc) March 29, 2020
نجيب ساويرس بيقولك لازم الدنيا ترجع و فيه اقتراحات زي ان العمال يباتوا في المصانع و ما يروحوش عشان الاختلاط ..المذيعة بتسأله طب انت بتعمل ايه ..بيقولها انا في البيت و ما باخرجش و ما باخليش ولادي يطلعوا من البيت و لا يقابلوا صحابهم حتى— Ahmed Elsheikh (@AhmedIElsheikh) March 29, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
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