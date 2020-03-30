مصر: نجيب ساويرس يطالب بعودة العمل لطبيعته وهجوم واسع على تصريحاته

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن مصر ستشهد أنهارا من الدماء بسبب تردي الوضع الاقتصادي بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع ساويرس في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية قللت من آثار تفشي فيروس كورونا في مصر.

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيشهد نزيفا ودماء اقتصادية حال عدم عودة العمل بشكل طبيعي لتضرر العديد من القطاعات، كالسياحة التي استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك".

وتابع: "بعض الشركات تقوم بصرف ربع المرتب، واستمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص سيجعله مهددا بالإفلاس ولن تستطيع الحكومة مواجهة ذلك، ونحتاج لقرار فوري لذلك أيا كانت التبعات".

وأثارت دعوة ساويرس لاستئناف العمل بالشركات والمصانع للحد من حجم الخسائر انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم (#نجيب_ساويرس) قائمة الأعلى تداولا في مصر.

يا بنى آدم انا هنتحر من الحبس والخنقة و البعد عن اصحابي و اهلي خسارة ايه ونيلة ايه ... انت لا عسل و لا فاهم حاجة .. البلوك قادم https://t.co/UVb1Pjt0LZ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 30, 2020

لاحقا وبعد الهجوم الواسع على تصريحاته، قال ساويرس ردا على أحد منتقديه: "يا بنى آدم أنا هنتحر من الحبس والخنقة والبعد عن أصحابي وأهلي".

لما نجيب ساويرس هينتحر عشان شغله وقف اسبوع الناس الغلابة تعمل إيه

هل فكر ساويرس باشا لو عائل أسرة من اللي عايزهم يرجعوا دول اتصاب ومات لاقدر الله أهله وأسرته هتعيش إزاي بعده؟؟؟

الرأسمالية تتجلي في أقبح صورها🤚#خليك_في_البيت #قروب_رواد_الاقصى — esraa🌷 (@esraaegypta) March 30, 2020

إحتفالا "بعبقريتة" و أنانيتة فيما يخص اقتراحه الخاصة بفتح الإقتصاد المصرى و مطابقة موقفة لموقف ترامب أقترح أن نطلق ترامب المصرى على نجيب ساويرس. #خليكم_في_البيت pic.twitter.com/3osdoPXkNi — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) March 30, 2020

هو تحذير نجيب ساويرس الناس والمستثمرين من التعامل مع البورصة أو شراء أسهم مش يعتبر تكدير للسلم والأمن العام وإثارة للبلبلة وترهيب للناس وإضرار بالمصالح الإقتصادية للدولة ولا التهم دي محجوزة لنا احنا بس!!

اكيد مش عايز حد يتحبس بس مهم نفهم البلد دي ماشية ازاي! — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) March 30, 2020

الملياردير نجيب ساويرس عنده حق وهو يدعو لاتخاذ اجراءات فورية "أيا كانت التبعات" لانقاذ البلد، وندعو الحكومة تفرض ضريبة ثروة مرة واحدة ١٠٪ على كل من تزيد قيمة ثرواته عن ١٠ مليون جنيه وتخصصها لاعادة تأهيل التعليم والصحة.

عائلتا ساويرس ومنصور بس ممكن يطلعوا لنا بتاع ٢٥ مليار جنيه. — Khaled Mansour (@K_Mansour_) March 30, 2020

رجل الأعمال #نجيب_ساويرس يحذر من تدهور الاقتصاد ويطالب بعودة العمال للمصانع مع محاربة #كورونا في نفس الوقت!!!

كلام غير مسؤول...من رجل رأسمالي جشع لا يكترث لشيء غير مضاعفة ثروته! — lima حليمة (@herhalihu) March 30, 2020

كلام نجيب ساويرس ده مش تفكيره لوحده ده تهيئه نفسيه للخطوه الجايه .. مفيش بلد .. اي بلد هتفضل قافله شهور ، هتدفع مرتبات منين و تشتري احتياجات منين .. و الناس اللي بتشتغل باليوميه هتاكل منين ؟ .. هتوصل لنقطه الناس تاكل ف بعض حرفيا — ‏﮼شيريف (@shekoo001) March 30, 2020

نجيب ساويرس بيتكلم عن ان نسبة الوفاة من كورونا قليلة واللي انا عن نفسي شيفاها كبيرة بالنسبة لعدد المصابين !! ما علينا الأهم انه بيقول بمنتهي الاستهتار انهم من كبار السن يعني مش مهم مثلا !! وده علي أساس ان الأمور صغنن ولابس البرباتوز مش حاسس انه من كبار السن الننوس👊 — Emanyoussif (@emyyz_cccc) March 29, 2020