فيروس كورونا
الاثنين 30 مارس 2020 22:30

مصر: نجيب ساويرس يطالب بعودة العمل لطبيعته وهجوم واسع على تصريحاته

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس
مواقع التواصل
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن مصر ستشهد أنهارا من الدماء بسبب تردي الوضع الاقتصادي بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع ساويرس في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية قللت من آثار تفشي فيروس كورونا في مصر.
وأضاف: "الأسبوع المقبل سيشهد نزيفا ودماء اقتصادية حال عدم عودة العمل بشكل طبيعي لتضرر العديد من القطاعات، كالسياحة التي استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك".

وتابع: "بعض الشركات تقوم بصرف ربع المرتب، واستمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص سيجعله مهددا بالإفلاس ولن تستطيع الحكومة مواجهة ذلك، ونحتاج لقرار فوري لذلك أيا كانت التبعات".
وأثارت دعوة ساويرس لاستئناف العمل بالشركات والمصانع للحد من حجم الخسائر انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم (#نجيب_ساويرس) قائمة الأعلى تداولا في مصر.

لاحقا وبعد الهجوم الواسع على تصريحاته، قال ساويرس ردا على أحد منتقديه: "يا بنى آدم أنا هنتحر من الحبس والخنقة والبعد عن أصحابي وأهلي".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا

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