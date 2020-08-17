مصر
الاثنين 17 أغسطس 2020 14:30

مصر.. صاحب مخبز يلقي طفلا في العجان واستغاثة أخيه لعلاجه (فيديو)

الطفل محمد مصطفى يعاني من إصابات خطيرة بالعمود الفقري وفي أنحاء أخرى من جسده
الطفل محمد مصطفى يعاني من إصابات خطيرة بالعمود الفقري وفي أنحاء أخرى من جسده
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في لحظة من الغضب الشديد ألقى صاحب مخبز في أسوان بطفل يعمل لديه داخل العجان مما تسبب له في إصابات جسدية خطيرة.

حيث اتهمت أسرة الطفل محمد مصطفى شحات الجندي، ١٥ عاما، من قرية سلوى بحري بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان بصعيد مصر، صاحب مخبز بإلقاء الطفل أثناء عمله في الفترة المسائية بالمخبز داخل العجانة وتشغيلها عليه، ثم تركه داخلها وانصرف.

وعندما سمع العمال بالمخبز صرخات استغاثة الطفل أخرجوه من العجان فاقدًا للوعي وجرى نقله بسيارة صاحب المخبز إلى مستشفى كوم أمبو، ومنه إلى مستشفى أسوان الجامعي لسوء حالته.

ويشرح شقيق الطفل حالته الصحية قائلا إن الحادث تسبب لأخيه بكسر في العمود الفقري بالفقرتين السادسة والسابعة، حيث تقطع فيهما النخاع الشوكي، كما تسبب له أيضا بكسر في لوح الكتف الأيمن والقفص الصدري وكسور أخرى في أنحاء جسده.

وقال الأخ إنهم حاولوا علاجه بالمستشفيات المحلية إلا أن الأطباء لم يفيدوا الأسرة بكيفية معالجته، وقالوا إن الطفل يعاني من شلل رباعي ولا سبيل لعلاجه.

ويناشد الأخ المسؤولين ووزيرة الصحة بإيجاد حل لعلاج أخيه، وذكر أن طبيبا تواصل مع الأسرة وقال إن حالته يمكن علاجها في ألمانيا، إلا أنهم لا يملكون الإمكانات المادية لسفره، كما أن عمليات العمود الفقري باهظة التكاليف.

من جانبها ذكرت عمّة الطفل لوسائل إعلام مصرية، أن "محمد" حاصل على الشهادة الإعدادية وانتقل للصف الأول الثانوي الصناعي، وقرر العمل بالمخبز منذ شهر لمساعدة والدته. 

وأضافت أن مرتكب الواقعة مقيم بالقرية ذاتها، وسبق له أن وضعه داخل الفرن متظاهرًا بالمزاح معه، مضيفة أن صاحب المخبز طلب من الأم التوقيع على أن الحادث قضاء وقدر وأنها لا تتهم أحدًا.

كما أشارت إلى أن نقله بسيارة صاحب المخبز دون استدعاء سيارة الإسعاف أضر كثيرا بحالة الطفل.

وأوضح التقرير الطبي بالمستشفى تعرض الطفل لعدة إصابات، إذ أصيب بقطع في الحبل الشوكي وكسر في الفقرتين السادسة والسابعة العنقية وكسر في الضلوع وكسر لوح الكتف وتجمع دموي وكسر في أصابع اليدين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه جرى ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .
 

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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مخبز
إصابات العمود الفقري

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