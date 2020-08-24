مصر.. تبرئة المعتدين على هشام جنينة بينما لا يزال هو مسجونا
حيث قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة السبت تبرئة 3 متهمين من المتورطين في الاعتداء بالضرب على هشام جنينة أمام منزله في التجمع الخامس بالقاهرة، كما قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم.
وكان جنينة قد تعرض للاعتداء، قبل عامين ونصف، بالسلاح الأبيض من جانب المتهمين عندما كان في طريقه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، حيث أصيب بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس.
رغم تحقيقات النيابة التي أثبتت الاعتداء..— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 22, 2020
محكمة #القاهرة الجديدة تقضي ببراءة 3 متهمين في قضية الاعتداء على #هشام_جنينة بالتجمع الأول في 2018، رغم أن النيابة وجهت لهم اتهامات بالضرب والبلطجة والسرقة بالإكراه pic.twitter.com/hJlbxymkHc
وقبل الاعتداء كان جنينة قد كشف في حوار صحفي عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري الفريق سامي عنان وثائق تدين الكثير من قادة الحكم الحاليين في مصر بشأن الأحداث التي شهدتها عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ليست مفاجأة علي الاطلاق .. #هشام_جنينة https://t.co/326AbbXQqi— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) August 23, 2020
والمستشار هشام جنينة، هو الرئيس السابق لأكبر جهاز رقابي في مصر، وكان قد منصبه إثر كشفه عن فساد هائل يتعلق بمسؤولين كبار في الدولة.
وأحيل جنينة لاحقا إلى القضاء العسكري الذي قضى بحبسه خمس سنوات على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والإضرار بأمن مصر واستقرارها.
براءة المتهمين في قضية الاعتداء على المستشار هشام جنينة.— Wael Hafez (@wael_hafez) August 23, 2020
انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد.#جمهورية_الموز pic.twitter.com/hesma8Bbuo
#هشام_جنينة ما هو اللي غلطان ياجدعان 🤔🤔 حد يجرح مشاعر الفساد في بلد غرقانه فيه 😂😂😂😂— كامل غانم (@KamelGhanem10) August 23, 2020
قضاء #السيسي الشامخ الذي حكم على المستشار #هشام_جنيية رئيس جهاز المركزي للمحاسبات بالسجن 5 سنوات لتصريحاته بشأن ملفات فساد طالت رأس النظام الحالي، منذ قليل حكم ببراءة 3 متهمين حالوا اغتيال المستشار جنينة بعد اعلانه دعم الفريق سامي عنان للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018!#غابة pic.twitter.com/t9ZbzTYJwX— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 22, 2020