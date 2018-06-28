مدينة عُمانية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى على وجه الأرض
وكان عدم انخفاض درجة الحرارة الصغرى عن 42.6 مئوية على مدار الساعة أمرا غير مبسوق؛ فهذه درجة حرارة لم تصل إليها الكثير من المواقع في العالم خلال فترة ما بعد الظهيرة.
فعلى سبيل المثال، وعلى مدار ما يقرب من 150 عامًا من الأحوال الجوية، لم تتجاوز درجة الحرارة العظمى في العاصمة الأمريكية واشنطن 41.1 درجة مئوية.
وذكر خبير الأرصاد الجوية الدكتور جيف ماسترز أن مدينة قريات بهذا حطمت الرقم القياسي المسجل لأعلى درجة جرارة صغرى في العالم وهي 41.9 درجة مئوية، والتي تم تسجيلها أيضا في عُمان في 27 يونيو/حزيران 2011.
وقال ماسترز إن درجة الحرارة في مدينة قريات وقتها لم تنخفض عن 41.9 درجة مئوية لمدة 51 ساعة متواصلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة العظمى التي تم تسجيلها فترة الظهيرة يوم الثلاثاء وصلت إلى 49.8 درجة مئوية، وهي تقل بمقدار لا يذكر عن أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في عُمان، وأعلى درجة حرارة في يونيو/حزيران في السلطنة.
وقريات مدينة صغيرة في شمال شرق سلطنة عمان يعمل سكانها لصيد الأسماك، وهي متاخمة لخليج عمان. ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 50 ألف نسمة، وتقع على بعد ساعة واحدة بالسيارة جنوب شرق العاصمة مسقط.
وتعتبر هذه الحادثة ثاني حدث جوي استثنائي تشهده عمان خلال أشهر قليلة. ففي مايو/أيار ضرب الإعصار المداري مكونو الساحل الجنوبي الغربي لعمان، عندما لامس اليابسة بالقرب من مدينة صلالة. ووصلت شدة الإعصار إلى الدرجة الثالثة، ما يجعله أشد إعصار يصل اليابسة في شبه الجزيرة العربية.
وتضاف هذه الظواهر الطبيعية المتطرفة إلى عدد هائل من موجات الطقس الحار التي تم تسجيلها في العالم خلال العام الماضي، مع زيادة غازات الاحتباس الحراري ومن بينها:
- في شهر أبريل/نيسان، سجلت باكستان أعلى درجات الحرارة على الإطلاق على الأرض خلال شهر أبريل والتي وصلت إلى 50.2 درجة مئوية.
- لم تصل مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية إلى 32.22 درجة مئوية في نوفمبر/تشرين الثاني من قبل، لكن هذا حدث ثلاث مرات خلال أربعة أيام في عام 2017.
- في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، ارتفعت درجات الحرارة إلى 42.22 درجة مئوية في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو الطقس الأكثر سخونة على الإطلاق الذي يتم تسجيله في الولايات المتحدة في هذا الوقت من العام.
- في 1 سبتمبر/أيلول 2017، وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 41.1 درجة مئوية، متجاوزة أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في المدينة.
- في أواخر يوليو/تموز 2017 سجلت شنغهاي أعلى درجات حرارة على الإطلاق وهي 40.9 درجة مئوية.
- في منتصف يوليو/تموز، سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها عندما بلغت الحرارة في مطار قرطبة جنوب البلاد 46.9 درجة مئوية.
- في يوليو/تموز عام 2017، سجلت قرية ديث فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر الشهور سخونة على وجه الأرض.
- في أواخر يونيو/حزيران 2017، ارتفعت درجة حرارة منطقة الأحواز الإيرانية إلى (53.7 درجة مئوية) وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في البلاد.
- في أواخر مايو/أيار 2017، بلغت درجة حرارة مدينة توربات غربي باكستان 53.5 درجة مئوية، لتلامس بذلك أعلى درجة حرارة مسجلة في باكستان، ودرجة الحرارة القياسية العالمية لشهر مايو/أيار.
- سجلت السنوات الأربع الماضية باعتبارها الأكثر سخونة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.