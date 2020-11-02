الرسوم المسيئة للنبي
الاثنين 2 نوفمبر 2020 11:25

"محق تماما".. الإمارات تدعم ماكرون في مواجهة الانتقادات

محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)
رويترز-أرشيف
دافعت الإمارات عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية الجدل الذي يطاله في أوساط المسلمين في العالم واتّسعت رقعته خلال الأيّام الأخيرة.

ورفض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت الألمانيّة" الإثنين، فكرة أن يكون ماكرون عبّر عن رغبة في إقصاء المسلمين.

وقال قرقاش بحسب ما نقلت عنه الصحيفة الألمانية "يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلاً في خطابه. هو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محقّ تماماً".

وأضاف الوزير الإماراتي أنّه "يجب على المسلمين أن يندمجوا بشكل أفضل، وأنّه من حقّ الدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع مكافحة التطرّف والانغلاق المجتمعي".

واعتبر الوزير الإماراتي أنه "بمجرد أن يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثغرة أو نقطة ضعف، فإنّه يستخدمها لزيادة نفوذه. وهو لا يُبدي استعداداً للتفاوض إلا عندما نُبيّن له الخط الأحمر" على حد قوله. 

واندلعت احتجاجات مناهضة لفرنسا في بعض الدول الإسلاميّة ردّاً على تصريحات لماكرون دافع فيها عن الحقّ في نشر رسوم مسيئة للنبي بحجة حرية التعبير.

كما تتواصل الحملات الشعبية الداعية إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في عدة دول إسلامية وعربية، وتتصدر وسوم بهذا المعنى مواقع التواصل.

وجاء موقف ماكرون ردّاً على مقتل مدرّس فرنسي بقطع الرأس في 16  أكتوبر/تشرين الأول الماضي على يد مهاجر شيشاني، بعد عرضه رسوماً كاريكاتيرية للنبي محمد صلى  الله  عليه وسلم، على طلابه في إطار حصّة دراسيّة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
أنور قرقاش
إيمانويل ماكرون
الرسوم المسيئة

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