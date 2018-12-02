ماكرون يبحث عن حل لمعضلة "السترات الصفراء"

ماكرون طلب من رئيس الوزراء أن يستقبل قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثلين عن المتظاهرين

تحاول الحكومة الفرنسية تجاوز الأزمة الناجمة عن أعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس السبت في إطار تحرك "السترات الصفراء".

لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد أنه لن يدلي بأي تصريحات حول ذلك.

وأعلن قصر الإليزيه أن "رئيس الجمهورية لن يتكلم اليوم" بعد اجتماع أزمة عقده مع وزراء رئيسيين حول هذا الموضوع.

ويبدو أن هذا التمهل يعود إلى صعوبة السيطرة على تحرك "السترات الصفراء"، القادمين من شرائح اجتماعية متوسطة، وإلى الأثر الكبير الذي خلفته صور أعمال الشغب في وسط باريس على العديد من الفرنسيين.

اجتماع أزمة

أوضح قصر الإليزيه أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب أن يستقبل، من دون تحديد موعد، "قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثلين عن المتظاهرين"، تحت عنوان "الحرص الدائم على الحوار".

قبل ذلك اتخذ ماكرون خطوة رمزية، فزار معلم قوس النصر الذي تعرض السبت لأعمال تخريب، في اليوم الثالث من تحرك "السترات الصفراء" الذين ينددون بسياسة الرئيس الاقتصادية والاجتماعية. وخلال تفقده المكان، أطلق العديد من السترات الصفراء صيحات الاستنكار والتنديد.

تعديل حكومي

بعد أحداث السبت التي تخللتها أيضا أعمال عنف ومواجهات في الضواحي ألمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير، على الأقل في الشكل، للعمل الحكومي.

قال المسؤول الجديد عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" ستانيسلاس غيريني السبت لصحيفة "لوباريزيان" "أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيرا عن واقع الفرنسيين".

مساء السبت أقر وزير الداخلية كريستوف كاستانير بأن الحكومة "أخطأت أحيانا في التواصل".

ذكر المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو أن السلطة التنفيذية "مستعدة" للتحاور مع ممثلي "السترات الصفراء الأحرار" الذين كتبوا مقالة في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" دعوا فيها إلى الخروج من الأزمة.

تحركات المعارضة

المعارضة تطالب، مثل قسم من "السترات الصفراء"، أولا ببادرة قوية من الحكومة بدءا بتجميد رفع الضرائب على المحروقات.

في صفوف اليمين دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجددا إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وطلبت مارين لوبن (يمين متطرف) لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة. كما طالبت بحل الجمعية الوطنية واجراء انتخابات جديدة.

في معسكر اليسار طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية.

جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا المتمردة" فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة مشيدا بـ"تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء".

اشتباكات وأضرار