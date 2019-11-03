الأحد 3 نوفمبر 2019 19:51
قناة "العربية" تحرف تصريحات وزير الخارجية التركي لتهاجم قطر
حرفت قناة "العربية" السعودية تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عقب لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتتخذ منها ذريعة لمهاجمة الدوحة.
التفاصيل
- وزير الخارجية التركي نشر تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قدم فيها الشكر لدولة قطر على دعمها عملية "نبع السلام" عقب لقائه أمير دولة قطر.
خلال اللقاء مع أمير #القطر سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في #الدوحة بلغنا لسموه تحيات معالي رئيس الجمهورية التركية السيد #رجب طيب أردوغان. نود أن نشكر قطر على دعمها لعملية #نبع_السلام. pic.twitter.com/Gkxl6NMyfu— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2019
- الموقع الإخباري لقناة "العربية" نشر خبرا قال إن الوزير شكر قطر على "تمويلها" عملية "نبع السلام" على خلاف ما قاله الوزير.
- على الرغم من أن تغريدة تشاوش أوغلو نشرت باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والتركية، ما لا يدع مجالا لخطأ في الترجمة، فإن الخبر جاء محرفا لتصريحات الوزير.
At our meeting in #Doha w/Amir @TamimBinHamad of brotherly #Qatar, conveyed greetings of President @RTErdogan. Thanked for Qatar’s support to #OperationPeaceSpring. pic.twitter.com/QAVH47LyCC— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2019
#Doha'da kardeş #Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'yle görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın selamlarını ilettik. Katar’ın #BarışPınarıHarekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/MXXQBtDWxp— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2019
خلفيات
- في وقت سابق، الأحد، التقى وزير الخارجية التركي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.
- يشارك تشاوش أوغلو في الدوحة بالاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.
- شنت تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد مسلحين أكراد من أجل فرض منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
- أطلقت تركيا اسم "نبع السلام" على عمليتها العسكرية في سوريا.
- فرضت دول الحصار الخليجية الثلاث: السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر حصارا على قطر في 5 من يونيو/حزيران 2016 بذريعة دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته قطر.
- إعلان دول الحصار قرارها ضد قطر جاء إثر نشر تصريحات مكذوبة نسبت لأمير قطر بعد قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية.
- على الرغم من نفي قطر للتصريحات في وقتها، عمدت قناة العربية ووسائل الإعلام في دول الحصار إلى إذاعة تلك التصريحات المكذوبة وتجاهلت تماما النفي القطري لها.
المصدر
الجزيرة مباشر