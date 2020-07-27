قطر
الاثنين 27 يوليو 2020 22:17

قطر تعلن رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
غيتي
أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، تقدمها رسميًا بطلب لاستضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارًا من نسخة العام 2032.

وسلمت دولة قطر طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية. 

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني: "لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل، وترمز الحلقات الأولمبية إلى السلام والوحدة والأمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك شعوب منطقتنا".

وأضاف "أن إعلان اليوم، يعد الخطوة الأولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة الأولمبية الدولية، لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي يمكن من خلالها للألعاب الأولمبية أن تدعم الأهداف التنموية طويلة المدى في دولة قطر".

وشهدت دولة قطر على مدار العقد الماضي نقلة حضارية كبيرة في ظل رؤيتها الوطنية 2030، وبُنيت مرافق رياضية حديثة. 

كما أنشِئت شبكة مواصلات عصرية في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ما سيساعد في الحصول على حق استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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