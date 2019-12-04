كوبا أمريكا
الأربعاء 4 ديسمبر 2019 22:00

قطر بجانب البرازيل في كوبا أمريكا 2020

قرعة بطولة كأس كوبا أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) أسفرت عن وقوع المنتخب القطري بجانب البرازيل في مجموعة واحدة
رويترز
أسفرت قرعة بطولة كأس كوبا أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، الأربعاء، عن وقوع المنتخب القطري بجانب البرازيل في مجموعة واحدة.

وأجريت القرعة في مدينة كارتاجينا الكولومبية لتحديد ملامح مجموعات البطولة القارية.

وستلعب قطر (الضيف الأول) في المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

وستلعب أستراليا (الضيف الثاني) التي تشارك في البطولة لأول مرة، ضمن المجموعة الأولى، مع الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا وتشيلي.

وستقام بطولة كوبا أمريكا 2020 التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز المقبلين.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته أمام تشيلي في 12 يونيو/ حزيران المقبل على ملعب "مونيمونتال" في العاصمة بوينس آيريس، وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية المباراة النهائية للنسخة الحالية.

وستتأهل أربعة منتخبات من كلا المجموعتين إلى دور الثمانية (ربع النهائي)

وستقام مسابقة كوبا أمريكا العام المقبل بخلاف العادة، بعد عام من تنظيم النسخة الأخيرة والتي أحرزتها البرازيل لرغبة اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي (كونميبول) أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم أوروبا بداية من عام 2020.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كوبا أمريكا
قطر
البرازيل

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