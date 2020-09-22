قرار للسيسي بتخصيص مساحات شاسعة في الإسكندرية للجيش يثير غضب المصريين
وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية كالتالي "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 548 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 116.9 فدان تعادل 491254 مترا مربعا الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية، وتُخصص لصالح القوات المسلحة".
وقال مغردون إن المنطقة المشار إليها هي منطقة الحديقة الدولية، كما أنها تقع بالقرب من مستشفى خيري لعلاج الأورام بالمجان، وتساءلوا ما هو مصير المستشفى الآن؟
قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض في الإسكندرية لضمها ل "كرش القوات المسلحة" ! pic.twitter.com/E8fIyyy0tT— Wael Hafez (@wael_hafez) September 21, 2020
وانتقد آخرون القرار مؤكدين أنه جاء كاستفادة أخرى للقوات المسلحة، على غرار الكثير من المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد الجيش على حساب المدنيين من المصريين.
وقارن مغردون بين استحواذ الجيش على ما كل ما يريد من أراض في مصر بينما يتم التعامل بكل حزم مع المواطنين الذين يتعدون على أراضي الدولة لبناء مساجد أو بيوت سكنية، ويتم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة وإلا تُهدم هذه المباني.
بس والله فعلا معبرة جدا جملة "إزالة صفة النفع العام"... صدق وهو كذوب— و قاااال تودرى.... (@ahgypt) September 21, 2020
وفي الآونة الأخيرة تتصاعد حالة من الغضب الشديد في كثير من أنحاء مصر تجاه الرئيس المصري ونظامه بسبب قرارات كثيرة يقول مصريون عنها إنها تثقل كاهلهم آخرها قانون التصالح.
وعلى إثر دعوة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي، خرجت عدة تظاهرات في اليومين الماضيين في عدد من المدن والقرى المصرية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري عن سدة الحكم، وتخللها اشتباكات بين قوات الأمن المصري والمتظاهرين.
مصر في خبرين...— أحمد بدوي (@ahmed2013b1) September 21, 2020
_من اسبوع السيد رئيس الوزراء قالك مفيش أرض فاضيه لبناء مدارس جديدة
_النهارده السيد الرئيس لقي حتة أرض فاضيه ١١٧فدان في اسكندريه وحدها نزع عنها صفة النفع العام واداها للقوات المسلحة...
وكما قال طبيب الفلاسفة : "والله اللي بنعمله في مصر ما يتعمل " pic.twitter.com/23tPoE8OAv
مش كفاية ..— Moustafa Hussein (@_______TETO) September 21, 2020
يجب إزالة صفة النفع العام عن مصر كلها 💂 https://t.co/gzxY0AtXwr
انا بقول يخلوها كلها على بياض كده لصالح الجيش وبعدين ينقنقو شوية اراضي للدولة بدل الفرهدة https://t.co/pD7k3nJPzY pic.twitter.com/2NoWA6MdA1— Muhammad’s 💣 (@Muhammad87_) September 21, 2020
بيتك هو الهدف القادم ، محدش آمن فى عزبة الجيش https://t.co/8GFEZoyfKO— ahmed JR (@A7MeDo___O) September 21, 2020
مبروك للقوات المسلحة الحديقة الدولية، فاضل كدة في اسكندرية نادي سبورتنج و نادي سموحة https://t.co/7UN0Fbgby6— Mohamed Kamal® (@DonKamolly) September 21, 2020
-بس دي الحديقه الدوليه— Fo2sh (@ToughNotEnough) September 21, 2020
=و افرضوا انها بقت فندق الماسه هيحصل ايه يعني https://t.co/6A9WR4Vs1w pic.twitter.com/DeKFA7KOsw
ولسه لما قرار نزع الملكيه الخاصه يتطبق.. هنبات كلنا في الشارع بإذن الله 😍 https://t.co/bEQMb4KMtK— خالتك دواعي أمنية (@Shimaamamdouh87) September 21, 2020
الجيش ياخد اللي هو عايزه لكن المدنيين لو عملوا كده يبقوا مخالفين ويا الدفع يا الهدم https://t.co/JQoBzoUDsS— Ahmd Fida 🏡 (@ahmdfida) September 21, 2020
اللي كنت خايف منه حصل!— زياد مرسي (@ziad_morsy) September 21, 2020
أرض الحديقة الدولية بالكامل تم تخصيصها لصالح القوات المسلحة
طيب بالنسبة لمستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام حيحصلها إيه؟! https://t.co/5wo1gfjWpR
المكان ده خطر جدا. فيه مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان. شبه مستشفى ٥٧ في القاهرة. https://t.co/XsMunfVCLH— . (@midoo0) September 21, 2020