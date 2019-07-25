الخميس 25 يوليو 2019 13:36
في ظل تحقيق بالاحتكار.. فيسبوك يجني أرباحا تفوق التوقعات
ارتفع سهم فيسبوك بحوالي 4% أمس الأربعاء، وفاقت الأرباح والإيرادات، توقعات المستثمرين.
التفاصيل
- ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.
- لكن كانت الأرباح مصحوبة بأخبار ليست جيدة.
- أعلن فيسبوك أن لجنة التجارة الفيدرالية أخبرتها في يونيو/حزيران، فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار.
بالأرقام حسب CNBC
- صافي أرباح فيسبوك ارتفعت إلى 1،99 دولار للسهم الواحد مقابل 1،88.
- ارتفعت الإيرادات إلى 16،09 مليار دولار بعدما كانت 16،05 .
- المستخدمون النشطون يومياً: 1،59 مليار شخص.
- النشطون شهريا: 2،41 مليار شخص.
- متوسط العائد لكل مستخدم: 7،05 دولار بعدما كان 6،87.
الصورة الكبيرة
- ستدفع فيسبوك غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة.
- سيتم إجبار الشركة، على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ.
- سبق أن قامت فيسبوك بتعيين الحد الأدنى المتوقع للغرامة وقدرته بمبلغ 3 مليار دولار.
- قالت "فيسبوك" إنها وافقت اليوم الخميس، على دفع 100 مليون دولار لتسوية مطالبات لجنة التجارة الفيدرالية.
بين السطور
- قال مارك زوكربيرغ في بيان "اتفقنا على دفع غرامة تاريخية، لكن الأهم من ذلك أننا سنجري بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية التي تتعلق بكيفية إنشاء المنتجات وإدارة هذه الشركة".
- بموجب اتفاق التسوية، الذي فرضته لجنة التجارة الفيدرالية، يجب على الرئيس التنفيذي لفيسبوك تقديم شهادات بانتظام حول امتثاله لإجراءات الخصوصية.
- على فيسبوك أيضاً إجراء مراجعة بشأن الخصوصية لكل منتج أو خدمة جديدة، بما في ذلك خدمات تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام".
- انتعش سعر سهم فيسبوك إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، رغم مرور عامين من المشاكل المتعلقة بالخصوصية، حيث ارتفع بنسبة 54 في المئة خلال 2019.
المصدر
أكسيوس