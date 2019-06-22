فيديو لكلمة السيسي من داخل الاستاد يفضح رواية الإعلام المصري

ما القصة؟

ما فعله مهندسو الصوت بقنوات الجزيرة "بى إن سبورت" أثناء كلمة الرئيس السيسى،بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية،جريمة وقحة، تستوجب رد فعل قوى من المصريين،بمقاطعة هذه القنوات، ورد قوى من الكاف.

لا يمكن قبول هذه الوقاحة، والتى تدفع بالجزيرة ونظام الحمدين لمرتبة عدو مصر الأول،وليس إسرائيل!