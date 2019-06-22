السبت 22 يونيو 2019 21:39
فيديو لكلمة السيسي من داخل الاستاد يفضح رواية الإعلام المصري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد التفاح السيسي من داخل استاد القاهرة ظهر فيه صوته بشكل غريب أثناء افتتاح كأس الأمم الأفريقية.
ما القصة؟
- ظهر صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل غريب أثناء افتتاحه كأس الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة حاليا، ما أثار السخرية والتساؤل عن السبب على مواقع التواصل الاجتماعي.
- وسائل إعلام مصرية نسبت الخطأ في الصوت إلى شبكة "بي إن سبورتس" التي تبث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- لكن الفيديو المسجل من مدرجات استاد القاهرة الدولي يثبت أن صوت السيسي في السماعات الداخلية ظهر على النحو نفسه ما ينفي صحة ما تداولته وسائل الإعلام المصرية.
- اللواء علي دوريش، رئيس هيئة استاد القاهرة، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن الأمر مثل مفاجأة لهم، مؤكدا أنهم قاموا بتجربة طريقة إخراج الصوت عشرات المرات.
- درويش أضاف أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء هذا الخلل قائلا: "ماحدش عارف حاجة (لا أحد يعرف شيئا) قضاء الله وقدره انه يطلع بالشكل دا"، مشيرا إلى أن لجنة فنية عالية المستوى تحقق في الأمر.
ما فعله مهندسو الصوت بقنوات الجزيرة "بى إن سبورت" أثناء كلمة الرئيس السيسى،بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية،جريمة وقحة، تستوجب رد فعل قوى من المصريين،بمقاطعة هذه القنوات، ورد قوى من الكاف.— Dandrawy Elhawary (@dandrawy_hawary) June 21, 2019
لا يمكن قبول هذه الوقاحة، والتى تدفع بالجزيرة ونظام الحمدين لمرتبة عدو مصر الأول،وليس إسرائيل!
اتضح أن قناة بي إن سبورت هى من تلاعبت ف الصوت خلال إلقاء السيسي لكلمته في افتتاح البطولة،القناة القطرية هى صاحبة إشارة البث الصوتي والمرئي..حين توظف قناة لألاعيب الدوحة المكشوفة في استهداف مصر وقيادتها..هذا الأمر لن يمر مرور الكرام،سنفرح بعظمة الافتتاح والتنظيم لكن ما حدث لن يمر— Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) June 21, 2019
صوت السيسي
- الطريقة التي ظهر بها صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي أثناء المباراة الأولى أمس الجمعة بين مصر وزيمبابوي.
- هاشتاج #صوت_السيسي أصبح الثاني على مستوى مصر أثناء المباراة وتساءل المغردون عن السبب، وهل كان خللا فنيا أو ماذا أصاب صوت الرئيس ليظهر بهذا الشكل؟
افتتاح مبهر
- شهدت البطولة افتتاحا مبهرا إذ تحولت أرضية ملعب استاد القاهرة، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الأفريقية.
- انطلقت البطولة بأغنية "متجمعين" التي اشترك في أدائها المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، الذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه جناهوري من ساحل العاج باللغة الفرنسية.
- شارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وافريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.
- قدم المؤدون عرضا يحبس الأنفاس وسط الأهرامات على أرضية الملعب التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس الجماهير.
- وبعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرامات الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الافريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وجناهوري أغنية افتتاح البطولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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