عليك حذفها الآن من هاتفك.. غوغل تلغي عشرات التطبيقات الشهيرة
حيث اكتشفت غوغل بأن لهذه البرامج القدرة على إغراق المستخدمين بإعلانات غير مرغوب بها، بالإضافة إلى إجرائها لعمليات إعادة توجيه لتصفح مواقع بالإنترنت دون حتى النقر على الرابط.
اكتُشفت هذه التطبيقات الخبيثة والمليئة بالبرامج الإعلانية من قبل فريق عمل في شركة "وايت أوبس" المتخصصة في الأمن الإلكتروني، والتي تعتقد أن جماعة إجرامية كانت وراء هذه البرامج.
حيث بدأ هؤلاء المحتالون في تحميل التطبيقات، المصممة خصيصًا لاستهداف سوق الجمال والصور الشخصية (السيلفي)، على متجر غوغل بلاي في يناير/ كانون الثاني 2019.
وخلال الفترة الأولية من تحميل هذه التطبيقات، قامت خدمة حماية غوغل بحذف معظمها بعد أسابيع قليلة فقط من تحميلها، بل إن معظم هذه التطبيقات استمرت لمدة 17 يوم فقط قبل حظرها، وفقا لشركة وايت أوبس.
ولكن على الرغم من عمرها القصير على متجر غوغل بلاي، فقد تمكنت التطبيقات من الحصول على أكثر من 500 ألف عملية تنزيل مما يجعل الهجوم خطيرًا للغاية. ومما زاد الأمر سوءا تغيير المحتالين لتكتيكاتهم في سبتمبر/أيلول 2019.
وأصبحت تهديداتهم الجديدة ممكنة إما عن طريق إخفاء الشفرة الضارة أو حذفها تمامًا، مما يعني أنها أصبحت قادرة على تجاوز حماية غوغل. وبات من الممكن إعادة تمكين البرامج الإعلانية السيئة من خلال تحديث بسيط، ولهذا السبب قامت غوغل الآن بإزالة جميع التطبيقات المماثلة من متجرها على الرغم من أن العديد منها يبدو نظيفًا.
وتم حذف ما مجموعه 38 تطبيقًا من متجر بلاي، ولكن تم تنزيلها خلال فترة وجودها على المتجر ما مجموعه 20 مليون مرة.
وفيما يلي قائمة بالتطبيقات المحذوفة كلها، حسبما نشرت شركة وايت أوبس للأمن الإلكتروني، وقالت "إذا كنت قد قمت بتثبيت أي منها على هاتفك فإننا ننصح بإزالتها على الفور":