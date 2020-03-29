فيروس كورونا
الأحد 29 مارس 2020 23:25

طبيبة أمريكية لأطفالها: إذا فقدت بسبب كورونا اعلموا أني حاولت القيام بعملي

نشرت طبيبة أمريكية صورة لها وهي ترتدي ملابس واقية من داخل أحد المستشفيات في مدينة نيويورك حيث تعمل، وكتبت لأطفالها: أريد منهم أن يعلموا أن أمهم حاولت جاهدة أن تقوم بعملها

وكتبت الطبيبة كورنيليا غريغز معلقة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تويتر: "أطفالي أصغر من أن يقرأوا هذا الآن. ويمكنهم بالكاد التعرف علي وأنا أرتدي هذه الملابس، لكن إذا فقدوني بسبب فيروس كورونا أريد منهم أن يعلموا أن أمهم حاولت جاهدة أن تقوم بعملها".

ونشرت غريغز التغريدة ضمن حملة لتزويد المستشفيات والأطقم الطبية بمعدات الحماية الشخصية التي يستخدمها الأطباء وأطقم التمريض بعد حدوث نقص شديد في كمياتها وهو ما تسبب في وفاة أعداد منهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة
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فيروس كورونا
أمريكا
طبيبة أمريكية
معدات الحماية الشخصية

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