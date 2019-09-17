الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:01
طالبان: مستعدون لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة" طالبان الأفغانية" في الدوحة شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم الثلاثاء، إن الحركة على استعداد للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
استعداد للاتفاق
- ستانيكزاي قال في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": المسلحون سوف يعلنون وقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية في أفغانستان بمجرد توقيع الاتفاق.
- حركة طالبان وأمريكا كانتا تجريان مباحثات لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء مباحثات السلام الأسبوع الماضي.
- ترمب علل قراره بإلغاء المباحثات، بمقتل جندي أمريكي و11 آخرين في هجوم تبنته حركة طالبان مطلع الشهر الجاري.
- طالبان كانت قد أكدت أنها لن توقف هجماتها على الأمريكيين ما لم يوقفوا هجماتهم ويتوصلوا إلى اتفاق.
- غير أن التوصل لاتفاق سلام كامل لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة مستمرة، يتوقف على المحادثات اللاحقة بين الأطراف الأفغانية.
- يشار إلى أن العمليات المتبادلة بين القوات الأفغانية وطالبان تصاعدت في أفغانستان في عدة مناطق بالبلاد.
مباحثات في طهران
- قال متحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة لوكالة الأنباء الألمانية، إن وفدًا مؤلفًا من أربعة أفراد سافر لإيران، حيث التقى بمسؤولين بارزين منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس الإثنين.
- المتحدث: جرى مناقشة عملية السلام وحماية مشاريع التنمية الإيرانية في أفغانستان خلال المباحثات.
- كان وفد مؤلف من ثلاثة أشخاص من ممثلي طالبان، بقيادة ستانيكزاي، قد توجه الأسبوع الماضي لموسكو لمناقشة عملية السلام مع مسؤولين روس.
- تعتبر هذه هي الزيارة الثانية من نوعها التي يجريها وفد طالبان لإيران عقب وقف ترمب لمباحثات السلام مع الحركة الأفغانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات