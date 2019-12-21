كأس العالم للأندية قطر 2019
السبت 21 ديسمبر 2019 23:45

صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

فاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي ليفربول في البطولة
رويترز
توج المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للأندية التي اختتمت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث ساهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 2-1 في المربع الذهبي ثم على فلامينغو البرازيلي 1- صفر اليوم السبت في النهائي ليتوج ليفربول باللقب.

 

المصدر
الجزيرة مباشر

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