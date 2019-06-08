السبت 8 يونيو 2019 15:11
شاهد: وفاة خطيب مسجد فوق المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة
توفي خطيب أثناء قراءته خطبة الجمعة، أمس، فوق المنبر داخل مسجد "البخاري" الواقع في مدينة "ألور ستار" بولاية "قدح" الماليزية.
من فوق المنبر:
- تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، ومنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لحظات وفاة الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم (68 عامًا) وهو يلقي خطبة الجمعة.
- يعقوب بدأ الخطبة، وبعد دقائق خارت قواه وسقط من على المنبر، كما لو كان مغشيًا عليه، قبل أن يهرع إليه عدد من المصلين فيما سمع ترديد عبارات الله أكبر.
- أحد الأئمة صعد المنبر مكان يعقوب لإكمال خطبة الجمعة، وظهر مصلون وهم يحاولون إنعاش يعقوب لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.
يعقوب بن هاشم:
- يعقوب كان يعمل معلمًا سابقًا في مدرسة "قدح" الدينية الوطنية العليا، قبل أن يصبح نائبًا لرئيس مسجد البخاري.
- أحد تلاميذ يعقوب الذين حضروا خطبته الأخيرة، قال إنه لدى وصوله إلى المستشفى أبلغه الموظف الطبي أثناء الخدمة أن نائب رئيس مسجد البخاري توفي.
- في الوقت نفسه، قال عبدالرحمن يعقوب، المدير التنفيذي لمسجد البخاري، إن الخطيب الراحل قد سقط بعد أن ذكر عدة أسطر من آيات القرآن خلال قراءته خطبة الجمعة.
- عبدالرحمن: عرفته منذ أربع سنوات منذ كان نائب رئيس المسجد، ووفاته بهذا المشهد أمر يُحسد عليه. لم يرفع أبدًا صوته مهما كان يحدث، وكان هادئًا وملتزمًا للغاية في أداء واجباته.
- عبدالرحمن: يعقوب كان في كثير من الأحيان مكانًا مرجعيًا للمعرفة الدينية بين رواد المساجد وتلاميذه وزملائه.
- مدير المسجد قال إن يعقوب كان يشتكي صعوبة في التنفس إلى جانب أنه كان يعاني من مرض السكري.
المصدر
الجزيرة مباشر
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