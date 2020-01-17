مصر وتركيا
الجمعة 17 يناير 2020 14:38

شاهد: موظف وكالة الأناضول التركية المفرج عنه في مصر يصل إسطنبول

وصل مطار إسطنبول صباح الجمعة، المواطن التركي حلمي بالجي، الذي أطلقت الشرطة المصرية سراحه من بين موظفي وكالة الأناضول الأربعة، المعتقلين في عملية المداهمة.

ويعمل حلمي مسؤولا عن الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الأناضول في القاهرة.

وقال مراسل الأناضول، إن بالجي استُقبل في المطار من قبل عدد من مديري الوكالة ومسؤوليها.

وأعرب بالجي عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام شنول قازانجي، لجهودهم المكثفة التي أدت إلى إطلاق سراحه في أقصر وقت.

وأضاف أنه قضى لحظات صعبة، إلا أنه شعر بالدعم الكبير له من قبل الشعب التركي.

ومساء الخميس، أعلن قازانجي إطلاق سراح بالجي، أحد موظفي الوكالة الأربعة المعتقلين في مصر.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، واعتقلت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

ويسود التوتر بين مصر وتركيا منذ الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، في 3 يوليو/تموز 2013.

تصاعد الخلاف أخيرا بوتيرة أكبر بسبب دعم تركيا لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، بينما يدعم النظام المصري اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.

المصدر
وكالات

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