الصراع في سوريا
الأربعاء 27 مايو 2020 22:02

شاهد: موالون لبشار ينبشون ضريح خامس الخلفاء الراشدين ويسرقون محتوياته

ضريح الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز في سوريا
مواقع التواصل
نبشت مجموعات مسلحة تابعة للنظام السوري وإيران، ضريحا في سوريا يُعتقد أنه للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين ونقلت محتوياته إلى جهة مجهولة.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، قيام تلك المجموعات بنبش الضريح الواقع في قرية "الدير الشرقي" التابعة لمدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

كما انتشرت تسجيلات مصورة تظهر الضريح فارغا من محتوياته، دون معلومات عن المكان الذي نقلت إليه.

وكانت قوات النظام السوري قد أضرمت النار في محيط الضريح لدى سيطرتها على قرية الدير الشرقي في فبراير/شباط من العام الجاري؛ ما تسبب بأضرار مادية فيه.
وقال النشطاء إن قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، قد تعرضا للحرق أيضا.
 

ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بعد تعرضه للحرق في فبراير الماضي

وعمر بن عبد العزيز هو ثامن الخلفاء الأمويين، ويعود نسبه من طرف أمه إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولقب عمر بن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين لتمسكه بإقامة العدل خلال فترة خلافته التي استمرت عامين و 5 أشهر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الصراع في سوريا

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