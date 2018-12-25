شاهد: مقتل ثلاثة في هجوم على وزارة الخارجية الليبية

قالت وزارة الصحة الليبية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا عندما هاجم "انتحاريون" وزارة الخارجية في طرابلس اليوم الثلاثاء فيما قال مصدر أمني إن المهاجمين يشتبه أنهم عناصر تنظيم الدولة

التفاصيل: المصدر الأمني قال إن المهاجمين الثلاثة بدأوا الهجوم بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارا بمركبات ومبان ثم فتحوا النار باتجاه الوزارة. وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

دخان كثيف تصاعد من المبنى الذي طوقته قوات الأمن في الوقت الذي جرى فيه نقل المصابين للمستشفى. وقالت وزارة الصحة إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا.

وزارة الخارجية دانت الهجوم على موظفيها قائلة "الشعب الليبي يخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم".

مصدر من كتيبة ثوار طرابلس، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في العاصمة، قال لـ"رويترز" إن المتحدث باسمها عبد الرحمن المزوغي قُتل في الهجوم.

طارق الدواس، الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، اتهم تنظيم الدولة بتنفيذ الهجوم. وقال إن التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات التنظيم.

البعثة الأممية في ليبيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، دانوا اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي تعرض له مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس. خلفيات: منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارقة في فوضى أمنية وسياسية.

تتنافس حكومتان على الشرعية والسيطرة، إحداهما حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم الأسرة الدولية برئاسة فايز السراج غرب البلاد، والثانية حكومة موازية برئاسة عبد الله الثني في شرقها تدعمها قوات العقيد المتقاعد خليفة حفتر.

هذه الفوضى الأمنية والسياسية ساعدت على ظهور جماعات مسلحة شنت العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة.

تنظيم الدولة استغل هذه الفوضى لإقامة معقل له في منطقة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس). وقد تبنى في سبتمبر/ أيلول الماضي هجوما انتحاريا في العاصمة طرابلس على مقر الشركة الوطنية للنفط، قتل فيه شخصان.

قبل أشهر نفذ انتحاريان مطلع مايو/أيار هجوما على مقر هيئة الانتخابات في العاصمة، أسفر عن سقوط 14 قتيلا. كما شهدت طرابلس بين 27 أغسطس/آب والسابع من سبتمبر/ أيلول مواجهات بين مجموعات مسلحة متناحرة أسفرت عن سقوط أكثر من ستين قتيلا.