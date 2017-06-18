الأحد 18 يونيو 2017 13:45
شاهد: مصرع العشرات في حرائق غابات في البرتغال
قتل 62 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بعد أن اشتعل حريق ضخم في الغابات وسط البرتغال.
وحاصرت النيران عددا من الضحايا في سياراتهم بينما كانت تسير على طريق قريب.
وجرى نشر نحو 700 من رجال الإطفاء و224 من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران. كما شاركت طائرتان في عمليات الإطفاء.
ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، الذي بدأ عصر السبت.
وأكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أمام مقر الدفاع المدني في لشبونة إن الحرائق "بلا شك أكبر مأساة" تشهدها البلاد منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات.
المصدر
وكالات
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