مؤتمر سوتشي
الثلاثاء 30 يناير 2018 14:01

شاهد: مشاركون في سوتشي يقاطعون كلمة لافروف بالصياح

قاطع بعض المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالصياح أثناء إدلائه بكلمته في افتتاح المؤتمر (الثلاثاء).

وقال شاهد إن بعض المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا وقفوا وقاطعوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالصياح أثناء إدلائه بكلمته في المؤتمر، متهمين موسكو بقتل مدنيين في ضربات جوية بسوريا.

وحدثت المقاطعة أثناء بثّ وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة في التلفزيون الروسي حيث اقترب حارسا أمن من رجل في الحضور وأشارا له بالجلوس والتزام الصمت.

وقال الشاهد إن مشاركين آخرين في المؤتمر المنعقد في سوتشي وقفوا في الوقت ذاته ورددوا صيحات معربين عن دعمهم لروسيا.

وطلب لافروف من الوفود السماح له بإنهاء كلمته قائلا إنهم ستتاح لهم فرصة الكلام لاحقا.

المصدر
رويترز
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